Собор Пресвятої Богородиці 2024: що не можна робити сьогодні, у кого день ангела
26 грудня за новим церковним календарем в Україні відзначає Собор Пресвятої Богородиці. В цей день вшановують Діву Марію, матір Ісуса Христа.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про історію Собору Пресвятої Богородиці, а також про заборони та головні традиції цього дня.
Історія свята Собору Пресвятої Богородиці
Свято Собору Пресвятої Богородиці походить з ранніх часів християнства. Вже в IV столітті на Різдво Христове, окрім згадок про народження Ісуса, восхваляли Діву Марію. Втім, свято було офіційно встановлено лише в VII столітті.
Дата обрана невипадково, адже народження Христа безпосередньо пов'язано з Богородицею. Окрім діви Марії, сьогодні вшановують і інших близьких до Спасителя людей: царя Давида, святого Йосипа Обручника та його сина від попереднього шлюбу, Якова. Саме тому свято називають Собором.
Традиції Собору Пресвятої Богородиці
На свято Собору Пресвятої Богородиці в церквах відбуваються урочисті служби, співається велике славослів'я. Сьогодні заведено запалювати свічки за упокій душ померлих та замовляти панахиду.
В народі свято сприймалося як день жінок, покровительницею яких була Богородиця. Особлива увага приділялася родинам, де чекали на дитину, а також породіллям.
В день Собору Пресвятої Богородиці відвідували баб-повитух, пригощали їх вечерею, а також влаштовували колядування жіночих компаній.
В деяких місцевостях західних областей України в цей день спалювали дідуха до сходу сонця - вважали, що сьогодні вночі може гуляти нечиста сила, а обряд захистить оселю.
Не забували і про колядників - пригощання солодощами було неодмінною умовою здійснення теплих побажань від колядників.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні день сонячний та без опадів - буде хороший врожай проса
- В день Собору Пресвятої Богородиці сильний мороз - літо буде холодним
- 26 грудня синиці голосно щебечуть - вночі будуть заморозки
- Якщо в небі кружляють зграї ворон - до завірюхи
- Небо після заходу сонця стало червоного кольору - будуть люті морози
Що сьогодні не можна робити
Щоб не зазнати невдачі в справах або не накликати негаразди, в Собор Пресвятої Богородиці варто уникати певної діяльності. Наприклад, 26 грудня не можна:
- виконувати хатню роботу та працювати - заборона поширювалася на всіх жінок, але, якщо дівчина була вагітною, роботи мав уникати і її чоловік
- купувати мотузку або вироби з неї - можна накликати серйозну хворобу
- готувати кисіль - хтось з родини міг серйозно захворіти
У кого сьогодні іменини
За новим стилем 26 грудня день ангела у людей з такими іменами: Степан, Лука, Антоніна, Теодор, Федір, Тихін.
Нещодавно ми писали про те, коли буде Щедрий вечір і як його відзначати.
Крім цього, розповідали про те, як змінилися дати свят з переходом на новий календар.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Церковний календар, Ближче до Бога, DayToday, Вікіпедія.