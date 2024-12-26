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Собор Пресвятой Богородицы 2024: что нельзя делать сегодня, у кого день ангела

Четверг 26 декабря 2024 06:05
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Собор Пресвятой Богородицы 2024: что нельзя делать сегодня, у кого день ангела 26 декабря - Собор Пресвятой Богородицы (иллюстративное фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

26 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечает Собор Пресвятой Богородицы. В этот день почитают Деву Марию, мать Иисуса Христа.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об истории Собора Пресвятой Богородицы, а также о запретах и главных традициях этого дня.

История праздника Собора Пресвятой Богородицы

Праздник Собора Пресвятой Богородицы происходит с ранних времен христианства. Уже в IV веке на Рождество Христово, кроме упоминаний о рождении Иисуса, восхваляли Деву Марию. Впрочем, праздник был официально установлен только в VII веке.

Дата выбрана неслучайно, ведь рождение Христа непосредственно связано с Богородицей. Кроме девы Марии, сегодня чествуют и других близких к Спасителю людей: царя Давида, святого Иосифа Обручника и его сына от предыдущего брака, Иакова. Именно поэтому праздник называют Собором.

Традиции Собора Пресвятой Богородицы

На праздник Собора Пресвятой Богородицы в церквях проходят торжественные службы, поется большое славословие. Сегодня принято зажигать свечи за упокой душ умерших и заказывать панихиду.

В народе праздник воспринимался как день женщин, покровительницей которых была Богородица. Особое внимание уделялось семьям, где ждали ребенка, а также роженицам.

В день Собора Пресвятой Богородицы посещали баб-повитух, угощали их ужином, а также устраивали колядование женских компаний.

В некоторых местностях западных областей Украины в этот день сжигали дидуха до восхода солнца - считали, что сегодня ночью может гулять нечистая сила, а обряд защитит дом.

Не забывали и о колядниках - угощение сладостями было непременным условием осуществления теплых пожеланий от колядников.

Народные приметы

  • Если сегодня день солнечный и без осадков - будет хороший урожай проса
  • В день Собора Пресвятой Богородицы сильный мороз - лето будет холодным
  • 26 декабря синицы громко щебечут - ночью будут заморозки
  • Если в небе кружатся стаи ворон - к метели
  • Небо после захода солнца стало красного цвета - будут сильные морозы

Что сегодня нельзя делать

Чтобы не потерпеть неудачу в делах или не навлечь невзгоды, в Собор Пресвятой Богородицы стоит избегать определенной деятельности. Например, 26 декабря нельзя:

  • выполнять домашние дела и работать - запрет распространялся на всех женщин, но, если девушка была беременной, работы должен был избегать и ее муж
  • покупать веревку или изделия из нее - можно навлечь серьезную болезнь
  • готовить кисель - кто-то из семьи мог серьезно заболеть

У кого сегодня именины

По новому стилю 26 декабря день ангела у людей с такими именами: Степан, Лука, Антонина, Теодор, Федор, Тихон.

Недавно мы писали о том, когда будет Щедрый вечер и как его отмечать.

Кроме этого, рассказывали о том, как изменились даты праздников с переходом на новый календарь.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Ближче до Бога, DayToday, Википедия.

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