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Собирался уезжать: всплыли жуткие детали смерти Булдакова

STYLERПерсоны    03.04.2019 - 17:40
Собирался уезжать: всплыли жуткие детали смерти Булдакова
Алексей Булдаков (фото: a-buldakov.ru)

Алексей Булдаков умер в Монголии, куда поехал на день рождение друга

Алексей Булдаков за считанные минуты до смерти вызвал такси, чтобы уехать из готеля в Улан-Баторе. Когда актер не спустился к автомобилю, таксист обратился к персоналу гостиницы. Они долго стучались в номер Булдакова, но тот не открывал. В итоге дверь пришлось вскрывать. Когда сотрудники отеля вошли в номер, то обнаружили российского актера лежащим без сознания, пишет Телеграм-канал Baza.

В то же время, издание Mash сообщает, что причиной смерти звезды фильмов "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки" стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

При этом ранее президент фестиваля "Амурская осень" Сергей Новожилов говорил, что причиной смерти Алексея Булдакова стал оторвавшийся тромб.

Собирался уезжать: всплыли жуткие детали смерти Булдакова

Алексей Булдаков (фото: a-buldakov.ru)

Напомним, Алексей Булдаков скончался третьего апреля на 69-м году жизни в Монголии, куда актер поехал из Бурятии отмечать день рождения лучших друзей. Тело еще находится в Монголии. Позже станет известно, когда будут похороны.

Одно из последних выступлений Алексея Булдакова (31 марта). Во время исполнения песни он заплакал.

Одно из последних выступлений Алексея Булдакова

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