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Збирався їхати: спливли моторошні деталі смерті Булдакова

STYLERПерсони    03.04.2019 - 17:40
Збирався їхати: спливли моторошні деталі смерті Булдакова
Олексій Булдаков (фото: a-buldakov.ru)

Олексій Булдаков помер у Монголії, куди поїхав на день народження друга

Олексій Булдаков за лічені хвилини до смерті викликав таксі, щоб поїхати з готеля в Улан-Баторі. Коли актор не спустився до автомобіля, таксист звернувся до персоналу готелю. Вони довго стукали в номер Булдакова, але той не відкривав. У підсумку двері довелося виламати. Коли співробітники готелю увійшли в номер, то виявили російського актора без свідомості, пише Телеграм-канал Baza.

У той же час, видання Mash повідомляє, що причиною смерті зірки фільмів "Особливості національного полювання" і "Особливості національної риболовлі" стала гостра серцева недостатність на фоні ішемічної хвороби серця.

При цьому раніше президент фестивалю "Амурська осінь" Сергій Новожилов говорив, що причиною смерті Олексія Булдакова став тромб, що відірвався.

Збирався їхати: спливли моторошні деталі смерті Булдакова

Олексій Булдаков (фото: a-buldakov.ru)

Нагадаємо, Олексій Булдаков помер третього квітня на 69-му році життя в Монголії, куди актор поїхав з Бурятії відзначати день народження кращих друзів. Тіло ще знаходиться в Монголії. Пізніше стане відомо, коли буде похорон.

Один з останніх виступів Олексія Булдакова (31 березня). Під час виконання пісні він заплакав.

Один з останніх виступів Олексія Булдакова

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