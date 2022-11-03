Собаки, дивні фірми та сеанси гіпнозу: що відомо про нову керівницю Довженко-Центру

Зазначається, що після ретельного дослідження бекграунду нової керівниці Довженка-Центру, призначеної Держкіно, їм не вдалося виявити жодних згадок про досвід роботи у кіногалузі.

При цьому журналісти знайшли фірми Каждан, які раніше фігурували у кримінальних провадженнях.

Так, у 2005 році Юлія Каждан стала засновницею ТОВ "Юридична фірма "Каждан та партнери", що спеціалізувалася на діяльності у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Вона керувала компанією до осені 2012-го, після чого фірму, що декларувала багатомільйонний виторг, переписали на Вілмоша Деме з Мукачеве.

"Ця фірма фігурує у кримінальному провадженні від 29.05.2015 щодо зловживання владою або службовим становищем. Судячи із судової ухвали, слідчі отримали доступ до документів про рух коштів компанії з 01.01.2012 по 15.01.2016. Принаймні впродовж 2012 року (до вересня) Каждан залишалася власницею фірми", - йдеться в публікації.

Фото: Юлія Каждан

У 2011 році вона разом із сестрою Яніною стала співзасновницею ТОВ "Консалтингова компанія "Глікберг та партнери", а 2014-м власником та керівником успішної фірми став Михайло Косенко. У тому ж році слідчий з управління фінансовими розслідуваннями намагався через суд отримати доступ до бухгалтерських документів. компанії у справі про ухилення від сплати податків, але суддя йому відмовив.

"На той момент власницями фірми були сестри Каждан. Невдовзі власником став згаданий Косенко. Ймовірно, таким чином попередні власники намагалися уникнути звʼязку з кримінальним провадженням, у якому йшлося про сумнівні фінансові операції", - пишуть журналісти.

Наразі Юлія Каждан є власницею та керівницею ПП "Джулія-К" (спеціалізується на діяльності бухгалтерського обліку та аудиту), заснованого у 1999 році. Один із телефонів компанії збігається з номером телефону, за яким можна замовити консультацію з гіпнотерапії.

Фото: скріншот instagram.com/gipnoz.kazhdan

З'ясувалося, що керівниця Довженка-Центру на новому робочому місці продовжує активно практикувати сеанси гіпнозу.

Так журналістка Яна Корнійчук навіть записалася до Юлії Каждан на сеанс. Вартість консультації склала тисячу гривень, а сеанс гіпнозу - 1600 гривень. Оплату вона просила перераховувати на особисту банківську картку.

"Відразу після цього я набрала Юлію Каждан за цим же номером, представилася журналісткою і попросила прокоментувати її призначення - вона відмовилася говорити, бо, як сказала, дуже зайнята", - розповіла журналістка.

Нагадаємо, що Юлія Каждана була призначена в.о. директора Довженка-Центру з 2 листопада наказом Держкіно від 31 жовтня "до завершення конкурсного відбору на посаду генерального директора" держпідприємства.