Собака пять месяцев ждала хозяев на руинах: невероятная история Эли из Макарова

История преданности Эли

Собаку хозяева не успели забрать во время эвакуации и она осталась одна. Все эти пять месяцев е подкармливали волонтеры и соседи, а само животное не покидало двора дома.

"В этом дворе на развалинах дома в Макарове среди воронок российских ракет живет местная Хатико. Это собачка Элька. Волонтер Виталий нашел ее здесь и вместе с соседями все это время ухаживал за собакой, которая осталась без хозяев, но с родного двора некуда. Собака была ранена. Ожог был", - рассказал журналист в сюжете.

Волонтер все время был на связи с хозяйкой собаки, он и рассказал, почему животное не успели забрать.

"У нее было трое детей. Ей было не до собаки. Она пустила детей перед собой и закрывала их собой, чтобы уберечь, если снаряд попадет в нее", - сообщил волонтер.

Эля оставалась в Макарове пять месяцев и ждала на развалинах дома. Ей удалось дождаться.

Женщина Виталина - владелица собаки, сама она из детского дома, воспитывает трех дочерей сама. Она вспоминает, что тогда прямо перед воротами стояла колонна русских танков и вражеские снайперы, а в небе виднелись ракеты оккупантов. Собаку она не смогла развязать во время своего бегства.

"Мы на огороде были, когда третий залетел, выбегали огородами, девочек я вперед отправила, я сказала - стреляют за нами, вы вперед, а мама уже как будет, главное, чтобы вы были живы", - вспоминает женщина.

Эля преподнесла сюрприз

Украинские военные увидели детей и помогли вырваться из полуокруженного Макарова. Соседа по двору россияне расстреляли.

Уцелела одна беседка, именно здесь они нашли свою Элю еще и со сюрпризом. Дело в том, что у собаки родились щенки. Во время встречи со своей любимицей Виталина плакала.

Сейчас незнакомые люди предоставили жилье женщине с детьми, недалеко от Макарова. Туда они забирают и Элю со щенками.