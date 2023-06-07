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Собака Гера врятувала дідуся, у якого в лісі раптово стався інсульт (фото)

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Івано-Франківськ, Середа 07 червня 2023 15:41
Собака Гера врятувала дідуся, у якого в лісі раптово стався інсульт (фото) Собака врятував життя людині (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

В Україні є багато службових собак, які виконують важливі функції – рятують, шукають зниклих, допомагають при розмінуванні чи на розборах завалів. І ці пси врятували вже не одне людське життя.

Одним із таких песиків стала вівчарка Гера, про яку розповіли на сторінці Поліції Івано-Франківської області у Facebook.

Гера швидко відшукала зниклу людину

На гарячу лінію поліції "102" надійшло повідомлення про зникнення 86-річного мешканця Раковця. Стурбовані родичі повідомили, що не можуть знайти дідуся, який має проблеми зі зором і слухом.

На місце події одразу виїхали поліцейські, слідчо-оперативна група та інспектор-кінолог зі службовим собакою Герою.

Співробітники правоохоронних органів опитали сусідів та з'ясували, що пенсіонера бачили востаннє вранці біля його помешкання. Собака Гера дуже швидко взяла слід і побігла шукати зниклого дідуся.

За лічені години поліцейські завдяки Гері відшукали літню людину в лісі. Чоловік був непритомний. За попередньою версією, у нього раптово стався інсульт, а покликати на допомогу не зміг.

Пенсіонера негайно доправили до лікарні, де ним зараз займаються лікарі та надають медичну допомогу.

Собака Гера врятувала дідуся, у якого в лісі раптово стався інсульт (фото)

Гера врятувала життя людині (фото: facebook.com/frankivsk.police)

Як правильно надати першу допомогу при інсульті

Інсульт може статися несподівано і навіть без різкого підвищення артеріального тиску. Вік пацієнта у світі вже не має великого значення, оскільки удар може бути й у 20-річних, і у 80-річних. І часто людина може не усвідомлювати, що з нею щось не так.

Як виглядають перші симптоми інсульту:

  • Оніміння кінцівки з одного боку, що виникло раптово
  • Раптове погіршення зору
  • Раптове погіршення ходьби
  • Втрата рівноваги, координації, запаморочення
  • Непритомність
  • Раптовий інтенсивний головний біль

Перше, що потрібно зробити – викликати екстрену бригаду швидкої допомоги. При інсульті рахунок інколи йде на хвилини.

Потім допоможіть людині прийняти зручну позу, підніміть голову. Не давайте йому їсти та пити та залишайтеся поряд до приїзду медиків.

Якщо пацієнт непритомний, але дихає - переверніть його на бік. Якщо дихання немає – починайте серцево-легеневу реанімацію.

Собака Гера врятувала дідуся, у якого в лісі раптово стався інсульт (фото)

До речі, раніше ми писали про те, як виглядають укуси різних комах.

А ще розповідали про те, що в Одесі сусідка врятувала дитину, яка знепритомніла у ванній.

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