Не для сну: 9 креативних ідей, що можна зробити зі старої подушки

Замість дверного упору

Старі подушки можна легко перетворити на оригінальні дверні упори. Якщо подушка втратила форму або стала занадто м’якою, вона все ще може тримати двері відчиненими. Великі пухнасті подушки додають м'якості простору та слугують нестандартним елементом декору. Виберіть тканину, яка гармонійно поєднується з інтер’єром, або навпаки - створює яскравий акцент.

Мішечки для зберігання

Старі подушки можна перетворити на стильні мішечки для зберігання. Просто видаліть наповнювач і зшийте тканину у вигляді мішка з зав'язками або блискавкою. Такі мішечки зручно використовувати для зберігання шарфів, дитячих іграшок чи навіть постільної білизни. Це не тільки практично, але й додає інтер'єру затишку.

Ліжко для улюбленця

Старі подушки можна легко перетворити на комфортне ліжко для вашого улюбленця. Просто зшийте кілька подушок разом, створивши основу потрібного розміру. Додайте м’який чохол, і ваш собака або кіт отримає нове зручне місце для відпочинку. Такий варіант обов'язково сподобається вашим чотирилапим друзям.

Стара подушка - чудове ліжко для домашнього улюбленця (фото: Freepik.com)

М'яка підкладка для контейнерів

Старі подушки стануть чудовою підкладкою для ящиків або контейнерів. Поклавши подушку на дно, ви захистите вміст від подряпин і створите м'яку основу. Це особливо корисно для тендітних речей, як-от посуд чи прикраси. Такий лайфхак також допоможе зробити зберігання більш естетичним.

Подушка для садівництва

Якщо ви полюбляєте працювати в саду, стара подушка стане зручною опорою для колін. Просто обгорніть її міцною водонепроникною тканиною - і отримаєте ідеальну садову подушку. Вона полегшить роботу на грядках, захищаючи коліна від жорсткої землі. Це простий і ефективний спосіб зробити садівництво комфортнішим.

Для вуличних меблів

Старі подушки можна винести на вулицю та використати для меблів на терасі або в саду. Виберіть міцні чохли для захисту від дощу та пилу, щоб подушки прослужили довше. Такі м'які елементи зроблять зону відпочинку більш затишною та зручною. А після використання подушки можна зберігати в сараї чи на балконі.

Подушки стануть м'якими сидіннями для вуличних меблів (фото: Freepik.com)

Основа для вазонів

Старі подушки можна перетворити на оригінальні основи для вазонів. Наповніть їх мохом або обгорніть водонепроникною тканиною - і у вас з'явиться м’яка та нестандартна підставка для рослин. Такий аксесуар додасть вашому простору природного шарму. Це чудовий спосіб поєднати природу з елементами інтер'єру.

Декоративні панелі для стін

Подушки можуть слугувати не тільки для сидіння, а й для декору стін. Видаліть наповнювач і використайте тканину для створення м'яких панелей. Такі панелі додають текстури простору, допомагають зі звукоізоляцією та роблять кімнату затишнішою. Це нестандартний спосіб оновити інтер’єр без фарби чи шпалер.

Подушки для лавок

Великі старі подушки можна використати для створення сидінь на лавки або підвіконня. Розріжте їх, надайте потрібної форми й обшийте новою тканиною. Додаткові декоративні стібки або вишивка додадуть елегантності. Це бюджетний спосіб створити комфортне місце для відпочинку.