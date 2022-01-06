Как снизить тягу к сладкому: ешьте этот продукт каждое утро

Диетологи из Америки назвали продукт, который помогает людям, придерживающимся диеты, справиться с влечением к сладкому в течение дня.
Об этом сообщает Eat This, Not That!
Так, эксперты говорят, что лучше всего в борьбе с желанием съесть что-то сладкое поможет завтрак из овсяной каши.
По словам диетологи Тристы Бест, много традиционных продуктов для завтрака вроде хлопьев с молоком или продающейся в кафе выпечки может увеличить дневное потребление сахара.
К тому же завтрак из сладких хлопьев с молоком быстро утолит голод, но вы скоро снова проголодаетесь и будете утолять голод большим количеством углеводов и сахара.
Врач Лиза Янг сказала, что лучшим способом бороться с влечением к сладкому является ежедневное употребление овсяной каши на завтрак. Все потому, что в каше содержится клетчатка, которая полезна и помогает поддерживать в норме уровень сахара. Также она снижает влечение к сладкому.
Кроме того, лишние белки и жиры могут ослабить желание съесть что-то сладкое, поэтому стоит добавить в овсянку нежирное молоко, семена льна и ягоды.
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