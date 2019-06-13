Снижение температуры и грозы: каким областям не повезет с погодой (фото)

Погода в Украине в пятницу, 14 июня, принесет некоторое послабление сильной жары, от которой в последнее время страдают жители страны. Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.

К слову, недавно Наталка Диденко рассказала, когда стоит ожидать существенного снижения температуры воздуха.

Так, завтра по всей стране следует ждать снижения температурных показателей на 1-2 градуса.

На Западе - от +29 до +32 выше нуля, ночью от +17 до +20 тепла. Кроме того, сдесь возможны локальные дожди с грозами, кроме Ровенской и Хмельницкой областей.

Погода в Украине 14 июня (коллаж: РБК-Украина)

На остальной части страны будет без осадков, днем термометры покажут в среднем от +30 до +32 градусов, ночью +18... +20.

"Прохладнее" всего будет в Сумской и Харьковской областях. Днем +27... +29 градусов, ночью от +15 до +17 тепла.

Сильная жара сохранится на Юге и в южно-восточных областях. Здесь ожидается от +31 до +33 градусов, ночью +18... +22.

В Киеве в пятницу осадки не предвидятся, днем воздух прогреется от +30 до +32 градусов, ночью +18... +20.

Погода в Украине 14 июня (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, в Херсонской области страшный ураган разнес практически целый поселок в Олешковском районе.

Также мы писали, что в сети показали небывалое наводнение в Тернопольской области. Бурлящие потоки воды сносили все на своем пути.

К слову, из-за погодных капризов пострадали некоторые районы Киева. Сильный ливень подтопил подземные переходы на жилом массиве Позняки Дарницкого района.