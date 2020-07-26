Снижает давление и вес: эксперты назвали самый полезный картофель

Самый полезный картофель для здоровья (Фото: pixabay.com)

Картофель очень полезен для здоровья, но его нужно правильно готовить

Картофель является одним из самых популярных овощей в рационе украинцев. Однако многие считают этот овощ калорийным и старается его реже употреблять в пищу. Эксперты утверждают, что картофель не только не прибавляет лишнего веса, но и может благоприятно влиять на здоровье человека. Самое важное – это то, как его правильно готовить.

Ученые из Университета Скрентон в США провели исследование и выяснили, какой именно картофель будет самым полезным для здоровья человека. Они отобрали среди добровольцев группу из 18-ти человек с избыточной массой тела. В течение месяца группа употребляла 6-8 картофелин, сваренных в мундире. Об этом пишет издание "Контракты".

Через месяц всем добровольцам провели тщательное медицинское обследование и было установлено, что среднее диастолическое (нижнее) давление у людей снизилось на 4,3%, а систолическое (верхнее) – на 3,5%. Кроме того, у добровольцев не было зафиксировано прибавки в весе из-за употребления картофеля.

В заключении исследования ученые указали, что обычный отварной картофель в мундире не вредит здоровью человека и не влияет на вес, а наоборот – приносит пользу для сердечно-сосудистой системы.

Эксперты отмечают, что в одной порции отварного или запеченного картофеля содержится всего 110 ккал и высокая концентрация полезных веществ. А вот жареная картошка – под запретом, так как при жарке уничтожается большая часть питательных веществ и остается только крахмал и впитавшийся жир.

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