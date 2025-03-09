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Сни будуть пророчими. Що обіцяє астропрогноз на 9 березня і які справи заборонено

Що треба робити 9 березня (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Астрологічний прогноз на 9 березня радить утриматися від інтелектуальних і фізичних навантажень. Окрім цього, Венера досі ретроградна.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що треба робити в неділю, аби пощастило.

Прогноз астропогоди на 9 березня

"До 12:15 життєві сили в організмі людини можуть почати фонтанувати. Спрямуйте їх на зміцнення відносин у родині, благоустрій житла. А на період до цього часу не треба планувати великих інтелектуальних і фізичних навантажень", - розповіла Соловйова.

"Після 12:15 - один з найбільш енергетично потужних періодів. В організмі просинаються потужні сили, якщо не вміти керувати ними, можна нашкодити собі та своєму здоров’ю. Усі справи потребують максимального усвідомлення, зібраності та ретельності. Потрібна підвищена обережність у справах, доводьте усе раніше розпочате до логічного завершення", - додала вона.

Окрім цього, астролог дала наступні поради:

  • Беріться за справи лише за умови, що ви усвідомлюєте весь процес від початку до фіналу
  • Піклуйтесь про близьких людей, робіть подарунки, даруйте радість оточуючим
  • Корисно проводити голодування 
  • Приділить час родині, дітям, хатнім питанням
  • Допомагайте іншим.

День сприяє гармонізації стосунків з оточуючими. Настає період справедливості, відданості, чесності. Також можна побачити віщі сни. А ось для нових справ і важливих рішень, хірургічних втручань, відвідування перукарні, авантюр, далеких подорожей - ця неділя не підійде. 

Окрім цього, через ретроградність Венери краще відмовитися від важливих угод, реєстрації шлюбу, припинення будь-яких взаємовідносин, оновлення свого іміджу та дизайну квартири і так далі.

Гороскоп на 9 березня (ілюстративне фото: freepik.com)

"Символічним управителем 9 березня є Сонце. Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди", - розповіла астролог.

"Через складні аспекти Сонця з Сатурном і Юпітером не варто підсилювати сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, застосовуючи символи денного світила (соняшник, лев), носити прикраси із золота, зловживати апельсинами", - також нагадала вона.

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