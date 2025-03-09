Сни будуть пророчими. Що обіцяє астропрогноз на 9 березня і які справи заборонено

Прогноз астропогоди на 9 березня

"До 12:15 життєві сили в організмі людини можуть почати фонтанувати. Спрямуйте їх на зміцнення відносин у родині, благоустрій житла. А на період до цього часу не треба планувати великих інтелектуальних і фізичних навантажень", - розповіла Соловйова.

"Після 12:15 - один з найбільш енергетично потужних періодів. В організмі просинаються потужні сили, якщо не вміти керувати ними, можна нашкодити собі та своєму здоров’ю. Усі справи потребують максимального усвідомлення, зібраності та ретельності. Потрібна підвищена обережність у справах, доводьте усе раніше розпочате до логічного завершення", - додала вона.

Окрім цього, астролог дала наступні поради:

Беріться за справи лише за умови, що ви усвідомлюєте весь процес від початку до фіналу

Піклуйтесь про близьких людей, робіть подарунки, даруйте радість оточуючим

Корисно проводити голодування

Приділить час родині, дітям, хатнім питанням

Допомагайте іншим.

День сприяє гармонізації стосунків з оточуючими. Настає період справедливості, відданості, чесності. Також можна побачити віщі сни. А ось для нових справ і важливих рішень, хірургічних втручань, відвідування перукарні, авантюр, далеких подорожей - ця неділя не підійде.

Окрім цього, через ретроградність Венери краще відмовитися від важливих угод, реєстрації шлюбу, припинення будь-яких взаємовідносин, оновлення свого іміджу та дизайну квартири і так далі.



Гороскоп на 9 березня (ілюстративне фото: freepik.com)

"Символічним управителем 9 березня є Сонце. Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди", - розповіла астролог.

"Через складні аспекти Сонця з Сатурном і Юпітером не варто підсилювати сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, застосовуючи символи денного світила (соняшник, лев), носити прикраси із золота, зловживати апельсинами", - також нагадала вона.

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