Сни будуть пророчими. Що обіцяє астропрогноз на 9 березня і які справи заборонено
Астрологічний прогноз на 9 березня радить утриматися від інтелектуальних і фізичних навантажень. Окрім цього, Венера досі ретроградна.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що треба робити в неділю, аби пощастило.
Прогноз астропогоди на 9 березня
"До 12:15 життєві сили в організмі людини можуть почати фонтанувати. Спрямуйте їх на зміцнення відносин у родині, благоустрій житла. А на період до цього часу не треба планувати великих інтелектуальних і фізичних навантажень", - розповіла Соловйова.
"Після 12:15 - один з найбільш енергетично потужних періодів. В організмі просинаються потужні сили, якщо не вміти керувати ними, можна нашкодити собі та своєму здоров’ю. Усі справи потребують максимального усвідомлення, зібраності та ретельності. Потрібна підвищена обережність у справах, доводьте усе раніше розпочате до логічного завершення", - додала вона.
Окрім цього, астролог дала наступні поради:
- Беріться за справи лише за умови, що ви усвідомлюєте весь процес від початку до фіналу
- Піклуйтесь про близьких людей, робіть подарунки, даруйте радість оточуючим
- Корисно проводити голодування
- Приділить час родині, дітям, хатнім питанням
- Допомагайте іншим.
День сприяє гармонізації стосунків з оточуючими. Настає період справедливості, відданості, чесності. Також можна побачити віщі сни. А ось для нових справ і важливих рішень, хірургічних втручань, відвідування перукарні, авантюр, далеких подорожей - ця неділя не підійде.
Окрім цього, через ретроградність Венери краще відмовитися від важливих угод, реєстрації шлюбу, припинення будь-яких взаємовідносин, оновлення свого іміджу та дизайну квартири і так далі.
Гороскоп на 9 березня (ілюстративне фото: freepik.com)
"Символічним управителем 9 березня є Сонце. Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди", - розповіла астролог.
"Через складні аспекти Сонця з Сатурном і Юпітером не варто підсилювати сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, застосовуючи символи денного світила (соняшник, лев), носити прикраси із золота, зловживати апельсинами", - також нагадала вона.
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