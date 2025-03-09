Сны будут вещими. Что обещает астропрогноз на 9 марта и какие дела запрещены

Астрологический прогноз на 9 марта советует воздержаться от интеллектуальных и физических нагрузок. Кроме этого, Венера до сих пор ретроградная.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что надо делать в воскресенье, чтобы повезло.

Прогноз астропогоды на 9 марта

"До 12:15 жизненные силы в организме человека могут начать фонтанировать. Направьте их на укрепление отношений в семье, благоустройство жилья. А на период до этого времени не надо планировать больших интеллектуальных и физических нагрузок", - рассказала Соловьева.

"После 12:15 - один из самых энергетически мощных периодов. В организме просыпаются мощные силы, если не уметь управлять ими, можно навредить себе и своему здоровью. Все дела требуют максимального осознания, собранности и тщательности. Нужна повышенная осторожность в делах, доводите все ранее начатое до логического завершения", - добавила она.

Кроме этого, астролог дала следующие советы:

Беритесь за дела только при условии, что вы осознаете весь процесс от начала до финала

Заботьтесь о близких людях, делайте подарки, дарите радость окружающим

Полезно проводить голодание

Уделите время семье, детям, домашним вопросам

Помогайте другим.

День способствует гармонизации отношений с окружающими. Наступает период справедливости, преданности, честности. Также можно увидеть вещие сны. А вот для новых дел и важных решений, хирургических вмешательств, посещения парикмахерской, авантюр, дальних путешествий - это воскресенье не подойдет.

Кроме этого, из-за ретроградности Венеры лучше отказаться от важных сделок, регистрации брака, прекращения каких-либо взаимоотношений, обновления своего имиджа и дизайна квартиры и так далее.



Гороскоп на 9 марта (иллюстративное фото: freepik.com)

"Символическим управителем 9 марта является Солнце. Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, которые касаются действия дневного светила: досуг с детьми, разнообразные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения", - рассказала астролог.

"Из-за сложных аспектов Солнца с Сатурном и Юпитером не стоит усиливать солнечную энергию, используя в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, применяя символы дневного светила (подсолнух, лев), носить украшения из золота, злоупотреблять апельсинами", - также напомнила она.

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