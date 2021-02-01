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После снегопадов на Одессу обрушилась вода: машины плывут по улицам (видео)

Автор: Анна Шиканова

Одессу несколько дней назад накрыло сильными снегопадами, и жители юга смогли насладиться настоящей зимней сказкой. Однако уже в понедельник, 1 февраля, вся эта зимняя красота поплыла из-за резкого перепада температур и небольших осадков.

Дороги Одессы превратились в бушующие реки из-за таяния большого количества снега. И как сообщает Newsone, водителям приходиться практически вплавь передвигаться по городу. На кадрах видео, которое разместили в социальных сетях, видно все масштабы последствий неустойчивой погоды. Сугробы на улицах почти полностью исчезли и превратились в воду, которая затопила городские улицы и дороги.

Одесса поплыла после обильных снегопадов

Кроме того, по данным местного портала 048. ua, ситуацию усложнило еще и то, что после снегопада, гололеда и морозов, на проезжей части во многих районах образовались жуткие ямы. Больше всего досталось популярной трассе М-05, на которой во время непогоды скапливалось много тяжеловесных машин.

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В Одессе затопило улицы

Стоит отметить, что в ближайшие дни в Одессе будет сухо и даже ожидается потепление. Во второй половине недели могут пройти осадки в виде небольшого дождя, а ближе к выходным снова ожидается мокрый снег.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики пообещали резкое потепление, а потом снова ударят морозы.

А также рассказывали о том, что в Одесской области шквальный снег обесточил много населенных пунктов.

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