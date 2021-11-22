Снег, мокрый снег и похолодание: часть Украины скоро накроет непогодой

Так, по данным Украинского гидрометцентра, зимние осадки и снижение температуры ожидается уже во вторник, 23 ноября.

А вот сегодня, 22 ноября будет более комфортная температура, но местами пасмурно и небольшой дождь. Осадки вероятны на востоке, юго-востоке, северо-западе.

Температура +5+9 градусов днем, ночью +3+7, а на юге днем +9+14 тепла.

Скрин: Погода в Украине 22 ноября (meteo.gov.ua)

23 ноября похолодает до -1... +4, на юге и Закарпатье +5+8, в Крыму до +11 градусов. Ночью +1... -4 градуса, на севере до -6 мороза, а на юге +2+5.

В некоторых западных и восточных областях вероятен мокрый снег, а на северо-востоке снег.

Скрин: Погода в Украине 23 ноября (meteo.gov.ua)

В среду 24 ноября нас ждет прояснение, днем температура существенно не изменится, а вот ночью морозы усилятся.

Скрин: Погода в Украине 24 ноября (meteo.gov.ua)