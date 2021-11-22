UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Снег, мокрый снег и похолодание: часть Украины скоро накроет непогодой

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине серьезно испортится на этой неделе. Синоптики на свежих картах погоды прогнозируют похолодание по всей стране, а местами даже мокрый снег и снег.

Смотрите прогноз на следующие три дня ниже в материале Styler.

Так, по данным Украинского гидрометцентра, зимние осадки и снижение температуры ожидается уже во вторник, 23 ноября.

А вот сегодня, 22 ноября будет более комфортная температура, но местами пасмурно и небольшой дождь. Осадки вероятны на востоке, юго-востоке, северо-западе.

Температура +5+9 градусов днем, ночью +3+7, а на юге днем +9+14 тепла.

Скрин: Погода в Украине 22 ноября (meteo.gov.ua)

23 ноября похолодает до -1... +4, на юге и Закарпатье +5+8, в Крыму до +11 градусов. Ночью +1... -4 градуса, на севере до -6 мороза, а на юге +2+5.

В некоторых западных и восточных областях вероятен мокрый снег, а на северо-востоке снег.

Скрин: Погода в Украине 23 ноября (meteo.gov.ua)

В среду 24 ноября нас ждет прояснение, днем температура существенно не изменится, а вот ночью морозы усилятся.

Скрин: Погода в Украине 24 ноября (meteo.gov.ua)

Отметим, что 20 ноября в Украине был сильный ветер, который наломал деревьев. Из-за непогоды пострадали не только автомобили, но и люди. В Киеве погибла 35-летняя жена священника, мама четверых детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине