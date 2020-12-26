В СНБО объяснили, как отразить нападение России без всеобщей мобилизации

Украинские военные (фото: РБК-Украина)

Идею Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации в случае нового нападения России в Совете национальной безопасности и обороны назвали нереалистичной, так как большинство украинцев не готовы к этому идеологически, а также не обучены.

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос, передает "НВ".

По мнению военного, окружение президента убеждает главу государства в возможности мобилизации мужчин и женщин для сдерживания очередной атаки РФ на Украину, однако на практике этого не произойдет.

"Мы, которые это прошли и видели это в свои реалиях, - мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин - а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет", - сказал Кривонос.

Генерал считает, что "патриотизм не поддерживается на уровне государства", и 2014 год показал, что "огромное количество шло, но еще большее количество - убегало от мобилизации".

"И 2018 год, когда ввели военное положение, также показал, что огромное количество убежало. Поэтому государство должно воспитывать этот мобилизационный резерв, и идеологически также. Это не за год достигается", - сказал заместитель секретаря СНБО.

Также Кривонос отметил, что, помимо мобилизации граждан, необходимо соответствующее обучение.

"Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч", - отметил генерал.

Кривонос призвал учитывать в случае очередного нападения РФ на Украину опыт армяно-азербайджанского военного конфликта в Нагорном Карабахе, который показал, что "небольшое количество личного состава во взаимодействии с техникой при правильно спланированных операциях позволяет достичь высоких результатов".

"Поэтому огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу", - резюмировал он.

Ранее мы рассказывали, кого мобилизируют в случае нового нападения России и кто не пойдет воевать согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Напомним, что Азербайджан по итогам войны смог навязать Армении свои условия мира в Нагорном Карабахе и вернуть себе значительную часть территорий. Добавим также, что согласно договоренностям между Баку и Ереваном, в Карабахе размещается российская "миротворческая миссия".