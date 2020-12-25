Нардепы воевать не будут: кого мобилизируют в случае нового нападения России

Зеленский допустил всеобщую мобилизацию (коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский допустил всеобщую мобилизацию в случае нового нападения России - например, с территории оккупированного Крыма. Президент Украины отметил, что это приведет к полномасштабной войне.

Об этом глава государства рассказал в интервью журналу "Фокус".

"Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в Украине будет объявлена мобилизация как мужчин, так и женщин.

"Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", - сказал Зеленский.

Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", общая мобилизация проводится одновременно на всей территории Украины и касается национальной экономики, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций.

Кого не заберут в армию при всеобщей мобилизации

В статье 23 закона указано, кто имеет право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

Так, призыву на военную службу по мобилизации не подлежат военнообязанные:

которые были забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти и другими госорганами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном правительством;

признанные медкомиссией временно негодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев:

женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет (такие женщины и мужчины могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);

женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет (могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);

женщины и мужчины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет (могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства) ;

те, кто занят постоянным уходом за лицами, которые в нем нуждаются;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что война с Россией завершится только после деоккупации Крыма.