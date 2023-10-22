Снайперка Емеральд шокувала новою заявою про чоловіка: "Зґвалтував у лісі"

Захисниця України Євгенія Емеральд заявила, що з нею вийшла на зв'язок жінка, яку, за її словами, зґвалтував колишній чоловік снайперки Стипанюк.

Стипанюк домагався жінок

Емеральд розповіла, що окрім ексдружини Стипанюка, яка раніше зізналася, що також у шлюбі з ним страждала від його аб'юзу, з’явилися нові жертви.

Так, за рік до знайомства з Євгенією, чоловік мав стосунки, у яких також дозволяв собі чинити домашнє насильство.

Євген Стипанюк (фото: instagram.com/evgeniystipanyuk)

“Після того, як я оприлюднила його погрози, мені почало писати ще більше жінок. Як виявилося, їх набагато більше, ніж я очікувала. Ця людина була у стосунках навіть тоді, коли робила мені пропозицію. Причому паралельно з двома жінками. І ці жінки дізналися про мене і взагалі, що я існую, коли вже вийшло освідчення. Гарне відео, яке облетіло всю країну. Всі мовчали”, - каже Євгенія.

Також захисниця із позивним Жанна д'Арк надала журналістам скріншот діалогу з дівчиною, яка зізналася, що Стипанюк її зґвалтував, а також погрожував вбити її та її родину.

Євген Стипанюк (фото: instagram.com/evgeniystipanyuk)

"Ваш чоловік вам зрадив зі мною. Не можу написати зі свого справжнього акаунта, бо я його боюся…", - поділилася дівчина.

За її словами словами, це відбулося приблизно півроку тому. Знайома дівчини попросила забрати кота, який знаходився вдома у її хлопця. Там була велика компанія, а також чоловік Емеральд.

"Хлопець подруги запросив на каву, бо був дощ і я промокла. Ми випили і я запитала у вашого чоловіка (бо я була підписана на нього і вас), як ви. Він сказав, що ви ша*ва. Ну а далі у нас розгорнувся палкий конфлікт, бо він мене так само назвав. Пізніше, коли я йшла, то він запропонував підвезти мене. Я не хотіла, але 23:45 десь було, я і погодилася. В машині він почав приставати та з’їхав з дороги, і в лісі мене зґвалтував. Я залетіла, але зробила аборт", - розкрила шокуючи подробиці дівчина.

Євген Стипанюк (фото: instagram.com/evgeniystipanyuk)

Євгенія Емеральд сказала, що не впевнена, чи зможе вона заявити про це публічно, але вона була б щаслива, якщо б хтось із жінок наважився це зробити.