Снайпер "Курт" запропонував мобілізувати людей на будівництво фортифікацій

Військовослужбовець наголосив, що в армії дуже не вистачає людей, тому державі варто йти на певні поступки у питанні мобілізації, щоб мотивувати якомога більше українців вступити на службу.

"Потрібно дати людям право вибору, де вони хочуть служити і воювати. Не всі можуть бути штурмовиками, не всі можуть бути танкістами або пілотами", - сказав "Курт".

На зауваження, що у такому випадку всі можуть захотіти стати пілотами дронів, "Курт" зазначив, що не вбачає у цьому нічого поганого.

На його думку, ціла армія операторів дронів може дати на війні дуже хороший результат. Військовий висловив ідею, що можна також мобілізувати людей, які будуть займатися виключно будівництвом фортифікацій.

"Дайте нам стільки дронів. Це ж непогано, якщо у нас буде 500 тисяч операторів БпЛА. Уявіть результат! Чому ні? Не кожен хоче бути снайпером. Хтось зможе просто будувати лінії оборони, яких зараз не вистачає. Можна мобілізувати людей, 10 тисяч, 20 тисяч, і сказати: ви будуєте лінію оборони. Але тут цивільний сектор має допомагати", - зазначив він.

"Курт" ще у 2000-х роках пройшов строкову службу. Став на захист України у 2014 року. Починав як рядовий розвідник глибинної розвідки, а у 2017-му перекваліфікувався на снайпера-розвідника.

"Курт" став одним з найкращих снайперів Сил оборони. У 2017 році створив групу снайперів "Kurt & Company group", яка зараз входить до складу 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу та виконує важливі завдання на різних ділянках фронту.

Нагадаємо, у липні 2022 року Держспецзв'язку спільно з Мінцифри, Міноборони, Генштабом ЗСУ в межах фандрейзингової платформи UNITED24 оголосили всесвітній збір на "Армію дронів" для України.

Проект трансформувався від фандрейзингового проєкту до системної програми, яка змінює доктрину використання дронів на фронті, а також стимулює розвиток масового виробництва вітчизняних БпЛА. У рамках проекту уже пройшли підготовку тисячі операторів дронів, а також залучено мільйони гривень на закупівлю безпілотників для війська.