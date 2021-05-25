Сначала затопит, а потом похолодает: прогноз погоды в Украине до конца мая

Погода в Украине будет до конца весны дождливой, а в последние дни месяца ожидается сильное снижение температуры. Что будет с погодой в течение недели и будут ли прояснения - читайте ниже в нашем материале.

Об этом нам рассказали в Украинском гидрометцентре .

Пока же среда, 26 мая, ожидается более-менее ясной. Дожди возможны в Ивано-Франковской, Черновицкой областях, а в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской - с грозами. На остальной территории - без осадков.

Температура воздуха +19+24 на западе и севере, а в остальных регионах +22+27.

В Киеве в среду +20+22 днем, +12+14 ночью, возможны дождь и гроза.

Скрин: Погода в Украине 26 мая (meteo.gov.ua)

В четверг, 27 мая, грозовые осадки охватят север, часть центра и запад. На юге, востоке и части центральных областей будет ясно и солнечно. Температура в этот день немного повысится, а на востоке и юге будут почти летние +28 градусов.

В Киеве +22+24, ночью +13+15, возможны дождь и гроза.

Скрин: Погода в Украине 27 мая (meteo.gov.ua)

В пятницу, 28 мая, по всей стране ожидаются грозы и дожди, температура будет такой же, что и днем раньше.

В Киеве +22+24 днем, +13+15 ночью, возможна гроза.

Скрин: Погода в Украине 28 мая (meteo.gov.ua)

Суббота, 29 мая, будет с сильными дождями по всей стране, на востоке - грозы. Температура снизится на несколько градусов, особенно это почувствуется на западе (+15+19), на востоке +23+27, а на остальной территории от +18 до +24 градусов.

В Киеве - ливень, похолодает до +18+20, ночью +13+15 градусов.

Скрин: Погода в Украине 29 мая (meteo.gov.ua)

30 мая температура уже снизится по всей стране (+15+24). Сильные дожди почти повсюду, кроме юга.

В Киеве дожди, днем +18+20, ночью +10+12.

Скрин: Погода в Украине 30 мая (meteo.gov.ua)