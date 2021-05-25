Спочатку затопить, а потім похолодає: прогноз погоди в Україні до кінця травня

Погода в Україні буде до кінця весни дощовою, а в останні дні місяця очікується сильне зниження температури. Що буде з погодою протягом тижня і чи будуть прояснення - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це нам розповіли в Українському гідрометцентрі .

Поки ж середа, 26 травня, очікується більш-менш ясною. Дощі можливі в Івано - Франківській, Чернівецькій областях, а у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській - з грозами. На решті території - без опадів.

Температура повітря +19+24 на заході і півночі, а в інших регіонах +22+27.

У Києві в середу +20+22 вдень, +12+14 вночі, можливі дощ і гроза.

Скрін: Погода в Україні 26 травня (meteo.gov.ua)

У четвер, 27 травня, грозові опади охоплять північ, частину центру та захід. На півдні, сході і частині центральних областей буде ясно і сонячно. Температура в цей день трохи підвищиться, а на сході і півдні будуть майже літні +28 градусів.

У Києві +22+24, вночі +13+15, можливі дощ і гроза.

Скрін: Погода в Україні 27 травня (meteo.gov.ua)

В п'ятницю, 28 травня, по всій країні очікуються грози і дощі, температура буде такою ж, що і днем раніше.

У Києві +22+24 вдень, +13+15 вночі, можлива гроза.

Скрін: Погода в Україні 28 травня (meteo.gov.ua)

Субота, 29 травня, буде з сильними дощами по всій країні, на сході - грози. Температура знизиться на кілька градусів, особливо це відчується на заході (+15+19), на сході +23+27, а на решті території від +18 до +24 градусів.

У Києві - злива, похолодає до +18+20, вночі +13+15 градусів.

Скрін: Погода в Україні 29 травня (meteo.gov.ua)

30 травня температура вже знизиться по всій країні (+15+24). Сильні дощі майже всюди, крім півдня.

У Києві дощі, вдень +18+20, вночі +10+12.

Скрін: Погода в Україні 30 травня (meteo.gov.ua)