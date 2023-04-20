Смузі - це користь чи маркетинг? Розповідаємо всю правду

Які переваги від споживання смузі

Це хороше джерело користі з овочів і фруктів

Смузі може бути одним із найпростіших способів споживати більше овочів і фруктів. Здорові смузі багаті біоактивними сполуками рослинного походження, такими як фітонутрієнти та антиоксиданти.

Дослідження показують, що вживання лише однієї чашки багатих нітратами овочів, як-от шпинат, листова зелень і буряк, може значно знизити ризик серцевих захворювань, а смузі - це простий спосіб зробити це нормою.

Якщо ви вживаєте недостатню кількість овочів і фруктів, смузі допоможуть це виправити (фото: Freepik)

Відновлення після силових тренувань

Смузі після тренування забезпечує належний рівень води, кількість вуглеводів і білків, щоб забезпечити ваше тіло поживними речовинами, необхідними для відновлення м'язової маси та регідратації вашого тіла.

Заміна прийому їжі

Звичайно, не варто нехтувати повноцінними трапезами. Але якщо ви поспішаєте та хочете перекусити, смузі може стати допоміжним варіантом. Щоб отримати бажану ситість, додайте до смузі зелені овочі, зерна та здорові жири. Тоді відчуття голоду ще довго не прийде до вас.

А в чому "мінуси" смузі

Високий рівень цукру та багато калорій

Якщо не надавати особливого значення складовим вашого смузі, воно буде дуже калорійним і з великим вмістом цукру. Солодкі інгредієнти у вмісті докладають до цього зусиль. Тому готуючи смузі, враховуйте, що туди кладете та яку поживність отримаєте.

Готуючи смузі, потрібно звертати увагу на інгредієнти, які ви туди кладете (фото: Freepik)

Недостатня кількість клітковини

У багатьох смузі може не вистачати ситної клітковини, яка допомагає контролювати рівень цукру в крові та почуття голоду. Готуйте смузі з овочів і додавайте багаті на клітковину продукти, як-от насіння чіа, насіння льону, білу квасолю або тофу.

Отже, користь або шкода смузі залежить від того, як і з чого ви його готуєте. Для приготування напою зовсім необов'язково знати тонкощі нутриціології, проте стежити за достатньою кількістю овочів і фруктів, а не лише цукрів, може кожен