Смотрите, как Украина побеждала Англию в отборе на мундиаль: эмоциональное видео

Триумф сборной Украины в игре с англичанами состоялся в октябре 2009 года. Тогда на "Днепр-Арене" наша сборная смогла минимально обыграть гостей благодаря великолепному удару Назаренко с дальней дистанции. Результат игры - 1:0.

Отметим, что в отборе на мундиаль англичане с самого начала матча играли в меньшинстве, и в этом поединке Андрей Шевченко не забил пенальти.

Кстати, в матче в то время с точки зрения турнирной борьбы победа была нужна украинской национальной команде как воздух. И вот нашим футболистам таки удалось впервые обыграла "топ-сборную".

Что же, нынешняя встреча с англичанами на Евро 2020 для сине-желтых тоже не менее важна, как и 13 лет назад.

Видео: победа Украины в матче со сборной Англии в 2009 году на стадионе в Днепре

Напомним, матч Украина - Англия тогда завершился 10 октября 2009 со счетом 1:0. Состав сборных был такой:

Украина: Пятов - Кобин, Хачериди, Кучер, Ракицкий, Тимощук, Гай, Ротань, Назаренко (Ярмоленко, 66), Милевский, Шевченко (Гусев, 90).

Тренер: Алексей Михайличенко.

Англия: Грин - Джонсон, Фердинанд, Терри, Коул, Каррик, Лампард, Джеррард (Милнер, 46), Леннон (Джеймс, 15), Руни, Хески (Карлтон Коул, 72).

Тренер: Фабио Капелло.