Смотрите, как Украина побеждала Англию в отборе на мундиаль: эмоциональное видео
3 июля украинские футболисты встретятся со сборной Англии в поединке в 1/4 финала Евро 2020. Смогут ли команда Андрея Шевченко повторить подвиг и одержать викторию над британцами, как это было 13 лет назад у подопечных Алексея Михайличенко - станет известно уже через несколько часов.
Мы же предлагаем вспомнить первую победу украинцев в эмоциональном матче с англичанами, когда сине-желтые совершили настоящее чудо для родных болельщиков. Как это было - смотрите на видео в материале ниже.
Триумф сборной Украины в игре с англичанами состоялся в октябре 2009 года. Тогда на "Днепр-Арене" наша сборная смогла минимально обыграть гостей благодаря великолепному удару Назаренко с дальней дистанции. Результат игры - 1:0.
Отметим, что в отборе на мундиаль англичане с самого начала матча играли в меньшинстве, и в этом поединке Андрей Шевченко не забил пенальти.
Кстати, в матче в то время с точки зрения турнирной борьбы победа была нужна украинской национальной команде как воздух. И вот нашим футболистам таки удалось впервые обыграла "топ-сборную".
Что же, нынешняя встреча с англичанами на Евро 2020 для сине-желтых тоже не менее важна, как и 13 лет назад.
Видео: победа Украины в матче со сборной Англии в 2009 году на стадионе в Днепре
Напомним, матч Украина - Англия тогда завершился 10 октября 2009 со счетом 1:0. Состав сборных был такой:
Украина: Пятов - Кобин, Хачериди, Кучер, Ракицкий, Тимощук, Гай, Ротань, Назаренко (Ярмоленко, 66), Милевский, Шевченко (Гусев, 90).
Тренер: Алексей Михайличенко.
Англия: Грин - Джонсон, Фердинанд, Терри, Коул, Каррик, Лампард, Джеррард (Милнер, 46), Леннон (Джеймс, 15), Руни, Хески (Карлтон Коул, 72).
Тренер: Фабио Капелло.
Также предлагаем посмотреть яркое видео всех голов сборной Украины на Евро 2020.
Напомним, что недавно появилось неожиданное видео с матча Украина - Швеция, которое не показали по ТВ.