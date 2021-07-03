Дивіться, як Україна перемагала Англію у відборі на мундіаль: емоційне відео

3 липня українські футболісти зустрінуться зі збірною Англії у поєдинку в 1/4 фіналу Євро 2020. Чи зможуть команда Андрія Шевченка повторити подвиг і здобути вікторію над британцями, як це було 12 років тому у підопічних Олексія Михайличенка - стане відомо вже через кілька годин.

Ми ж пропонуємо згадати першу перемогу українців в емоційному матчі з англійцями, коли синьо-жовті зробили справжнє диво для рідних уболівальників. Як це було - дивіться на відео в матеріалі нижче.

Тріумф збірної України в грі з англійцями відбувся в жовтні 2009 року. Тоді на "Дніпро-Арені" наша збірна змогла мінімально обіграти гостей завдяки чудовому удару Назаренка з дальньої дистанції. Результат гри - 1:0.

Зауважимо, що у відборі на мундіаль англійці з самого початку матчу грали в меншості, і в цьому поєдинку Андрій Шевченко не забив пенальті.

До речі, в матчі на той час з точки зору турнірної боротьби перемога була потрібна українській національній команді як повітря. І ось нашим футболістам таки вдалося вперше обіграла "топ-збірну".

Що ж, нинішня зустріч з англійцями на Євро 2020 для синьо-жовтих теж не менш важлива, як і 12 років тому.

Відео: перемога України в матчі зі збірною Англії в 2009 році на стадіоні в Дніпрі

Нагадаємо, матч Україна - Англія тоді завершився 10 жовтня 2009 з рахунком 1:0. Склад збірних був такий:

Україна: Пятов - Кобін, Хачеріді, Кучер, Ракицький, Тимощук, Гай, Ротань, Назаренко (Ярмоленко, 66), Мілевський, Шевченко (Гусєв, 90).

Тренер: Олексій Михайличенко.

Англія: Грін - Джонсон, Фердінанд, Террі, Коул, Каррік, Лампард, Джеррард (Мілнер, 46), Леннон (Джеймс, 15), Руні, Хескі (Карлтон Коул, 72).

Тренер: Фабіо Капелло.