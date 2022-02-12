Смотрите потрясающее видео о жизни синиц: от пустого гнезда до первого полета птенцов

Жизнь синиц, их рождение и рост птенцов, выход из гнезда для первого полета были сняты камерой, установленной в их домике-кормушке в Лондоне. Аппаратура запечатлела этот удивительный процесс, растянувшийся во времени на два месяца.

46 дней до вылупливания птенцов из яиц, и еще 21 - до их выхода из обители в мир для обживания неба, создатели ролика вместили в 5,3 минутах.

"От пустого гнезда до первого полета птенцов. Скрытая камера в гнезде синицы (Лондон, Великобритания, весна 2021)", - говорится в описании.

На первых кадрах видно, что мама-синица в уютной крытой кормушке начинает вить гнездо для будущего потомства из листьев, веточек, мха, пуха.

Мама-синица обустраивает гнездо для рождения деток (фото: скриншот)

Заботливая синица аккуратно делает углубление в такой конструкции - это место для яиц. Обычно самка откладывает до 12 яиц и высиживает их в одиночку, но наша героиня в этот раз стала мамой 4 пернатых деток.

А вот и первое яйцо (фото: скриншот с видео)

Далее видно, что малыши на 46-й день решили, что им пора выбираться из яиц в мир. Синица бережно помогает птенцам выбраться из скорлупы, клювом убирает кусочки один за вторым, и вот - начинается новый цикл, 1-й день полноценной жизни новорожденных птичек.

Первые дни жизни птенцов синичек (фото: скриншот с видео)

Теперь уже оба родителя кормят птенцов, принося им различные "гостинцы" в виде гусениц и прочих насекомых. Малыши кучно сидят в гнезде с широко раскрытыми ртами, требуя добавки. А маме и папе синицам приходится запихивать им прямо в глотки все эти угощения, следя при этом, чтобы никого не обделить.

Родители-синицы кормят птенцов (фото: скриншот)

На 17-й день видно, что птенцы уже порядком подросли и окрепли, стали пробовать выбираться на прогулки, обследовать домик-кормушку.

Птенцы уже почти как родители по размеру (фото: скриншот)

Также показано, что в проделанное отверстие в деревянной конструкции, что служит синицам входом и выходом, настойчиво пыталась попасть какая-то крупная птица, но непрошенный гость вскоре оставил свои притязания.

Через три недели после рождения, птенцы, уже размером чуть ли не с родителей, стали выбираться для своего первого в жизни полета.

Синичка выбралась для первого полета (фото: скриншот)

Отметим, что обычно птенцы находятся в гнезде 16-22 дней, после чего приобретают способность к полету, но еще примерно неделю и более они все равно полностью зависят от родителей, да и затем стараются держаться поближе к родному гнезду. Продолжительность жизни у синиц - около 15 лет.

Видео: камера в гнезде синиц запечатлела, как они вьют домик и обзаводятся потомством, а птенцы - вырастают для первого полета