Не смог побороть болезнь: умер легендарный гонщик Формулы-1

Иллюстративное фото (pixabay)

Ники Лауда скончался в возрасте 70 лет

Австриец Ники Лауда, который является трехкратным чемпионом Формулы-1, скончался 20 мая в возрасте 70 лет. Он умер в своем доме в кругу семьи. Об этом информирует DW со ссылкой на заявление родных экс-пилота.

Ники Лауда перенес операцию по пересадке легкого прошлым летом, после чего несколько месяцев проходил реабилитацию. В начале 2019 года возникли очередные проблемы со здоровьем - на этот раз с донорскими почками.

Умер Ники Лауда: (GettyImages)

Еще в 1976 году на Гран-при Германии, будучи гонщиком "Феррари", он попал в аварию, после которой ему понадобилась операция на легких. Тогда Лауда около минуты провел в горящем болиде, получив обширные ожоги головы.

Напомним, что Лауда в свое время был менеджером, комментатором немецкого телеканала RTL, экспертом по автогонкам, неисполнительным директором команды Формулы-1 Mercedes AMG.

Как сообщалось ранее, 9 мая в возрасте 76 лет умер знаменитый актер и комик Фредди Старр. В последние годы у него были проблемы со здоровьем.

Также мы писали о том, что расследование не подтвердило суицид вокалиста The Prodigy.

Напомним, в Киеве на 67-м году жизни умер украинский политик, бывший министр культуры и советник президента Украины Юрий Богуцкий.