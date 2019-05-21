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Не зміг побороти хворобу: помер легендарний гонщик Формули-1

STYLERЖиття    21.05.2019 - 10:40
Не зміг побороти хворобу: помер легендарний гонщик Формули-1
Ілюстративне фото (pixabay)

Нікі Лауда помер у віці 70 років

Австрієць Нікі Лауда, який є триразовим чемпіоном Формули-1, помер 20 травня у віці 70 років. Він помер у своєму будинку в колі сім'ї. Про це інформує DW з посиланням на заяву рідних екс-пілота.

Нікі Лауда переніс операцію з пересадки легені минулого літа, після чого кілька місяців проходив реабілітацію. На початку 2019 року виникли чергові проблеми зі здоров'ям - на цей раз із донорськими нирками.

Не зміг побороти хворобу: помер легендарний гонщик Формули-1Помер Нікі Лауда: (GettyImages)

Ще у 1976 році на Гран-прі Німеччини, будучи гонщиком "Феррарі", він потрапив у аварію, після якої йому знадобилася операція на легенях. Тоді Лауда близько хвилини провів в палаючому боліді, отримавши великі опіки голови.

До речі, Нікі Лауда вважається одним з найбільш розважливих гонщиків Формули-1, деякі журналісти порівнювали його з комп'ютером. Він завжди прагнув їздити з ясною і холодною головою, і перш за все мінімізувати ризик в гонках, і тільки потім - отримати максимальний результат. Одним з яскравих підтверджень цьому став його добровільний схід у Гран-прі Японії 1976, який коштував йому чемпіонського титулу.

Як повідомлялося раніше, 9 травня у віці 76 років помер відомий актор і комік Фредді Старр. В останні роки у нього були проблеми зі здоров'ям.

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