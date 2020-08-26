Смертельное ДТП возле дачи президента: украинцев просят о помощи

Пострадавшие в ДТП на Старообуховской трассе ищут свидетелей (коллаж РБК-Украина)

В сети ищут свидетелей страшной аварии на Старообуховской трассе

В сети просят украинцев, которые стали свидетелями ужасного ДТП на Старообуховской трассе, по возможности предоставить видео момента аварии.

Напомним, что еще 6 августа на 26-м километре Столичного шоссе у поворота на санаторий "Жовтень" столкнулись два автомобиля BMW: внедорожник и седан.

По информации ресурса "Киев Оперативный", водитель седана не предоставил преимущество внедорожнику, который двигался ему навстречу, и пытался совершить поворот налево.

Три человека, находившиеся в седане, погибли сразу, еще одного из этого же авто - госпитализировали в тяжелом состоянии.

Погибли две девушки 1998 и 2001 годов рождения, а также мужчина 1990 года рождения.

Водитель внедорожника находился в авто один. Он также был госпитализирован в больницу.

Видео: Смертельное ДТП произошло на Старообуховской трассе

До сих пор пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии и их родственники ищут тех, кто мог видеть момент столкновения.

"Ищем свидетелей / видео / записи с регистраторов смертельного ДТП, которое произошло 06.08.20 на 26-м километре Столичного шоссе - Старообуховская трасса около 16:30. (Не доезжая до дачи президента со стороны Козина, санаторий "Октябрь"). За видео происшествия дадим денежное вознаграждение. Телефон: 063 476 7663 (Анастасия)", - говорится в сообщении, опубликованном на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Смертельное ДТП на Старообуховской трассе под Киевом произошло 6 августа (фото: facebook.com/KyivOperativ)

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