ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Смертельная угроза: раскрыта невидимая опасность тренировок

STYLERЖизнь    27.02.2020 - 22:42
Смертельная угроза: раскрыта невидимая опасность тренировок
Тренировки могут быть опасными для жизни (фото: pixabay.com)

От каких физических тренировок лучше отказаться - в материале Styler

Физические тренировки могут быть опасными для жизни. Американские ученые после ряда исследований пришли к выводу, что интенсивные аэробные упражнения могут привести к серьезным проблемам с сердцем, пишет MedicalXpress.

После тщательного изучения более трехсот научных работ о пользе и вреде интенсивных тренировок ученые пришли к выводу, что для большинства людей тренировки все же полезны. Но такие нагрузки, как марафоны и триатлоны могут вызывать сбои в работе сердечно-сосудистой системы.

Среди наиболее опасных проблем с сердцем и сосудами - внезапная остановка сердца, фибрилляция предсердий, инфаркты, инсульты.

Результаты исследований показали, что почти 40% инцидентов произошли у тех людей, которые впервые принимали участие в спортивном состязании. Это указывает на недостаточную тренировку или же проблемы с сердцем.

Медики предупреждают, что риск фибрилляции предсердий и инсульта снижается при умеренных упражнениях. А те, кто занимаются интенсивными тренировками, рискует более всего.

Ранее мы писали, какими популярными в Украине кашами не стоит злоупотреблять, поскольку это может привести к постепенному и поэтому сперва незаметному набору веса.

Коронавирус на пороге: как украинцам уберечься и есть ли вакцина Кровь из носа: как быстро остановить и в каком случае нужен врач
Новости Украины здоровье
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь