Смертельна загроза: розкрита невидима небезпека тренувань

Тренування можуть бути небезпечними для життя (фото: pixabay.com)

Від яких фізичних тренувань краще відмовитися - в матеріалі Styler

Фізичні тренування можуть бути небезпечними для життя. Американські вчені після ряду досліджень дійшли висновку, що інтенсивні аеробні вправи можуть призвести до серйозних проблем з серцем, пише MedicalXpress.

Після ретельного вивчення понад трьохсот наукових праць про користь і шкоду інтенсивних тренувань вчені дійшли висновку, що для більшості людей тренування все ж корисні. Але такі навантаження, як марафони і тріатлони можуть викликати збої в роботі серцево-судинної системи.

Серед найбільш небезпечних проблем з серцем і судинами - раптова зупинка серця, фібриляція передсердь, інфаркти, інсульти.

Результати досліджень показали, що майже 40% інцидентів сталися у тих людей, які вперше брали участь у спортивному змаганні. Це вказує на недостатні тренування або ж проблеми з серцем.

Медики попереджають, що ризик фібриляції передсердь та інсульту знижується при помірних вправах. А ті, хто займаються інтенсивними тренуваннями, ризикують найбільше.

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