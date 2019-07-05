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Смертельная инфекция под Днепром: люди и животные в зоне риска

STYLERЖизнь    05.07.2019 - 16:56
Смертельная инфекция под Днепром: люди и животные в зоне риска
Фото: Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Летом очень высока вероятность инфицирования

В Днепропетровской области возле речки Самара найдены природные очаги смертельной инфекции - лептоспироза. Случаи заболевания этой болезнью людьми уже зафиксировали в таких местах, как город Перещепино, с. Кильчень, с. Пищанка, смт. Губиниха. Об этом сообщает местный сайт "Наше мисто".

Лептоспироз переносят людями животным грызуны - крысы и мыши. Возбудитель заболевания выводится с мочой в окружающую среду, в результате чего загрязняется трава и вода. Это способствует заболеванию диких и домашних животных (крупного рогатого скота, лошадей, свиней).

Инфекция передается через воду и еду. Обычно лептоспирозом заражаются во время сенокоса и других работ по сельскому хозяйству на затопленных территориях. Также можно инфицироваться во время рыбалки, купания, употребления грязной воды и немытых овощей и фруктов.

Очень часто случаи заражения происходят во время контакта с домашними животными.

Смертельная инфекция под Днепром: люди и животные в зоне рискаИллюстративное фото (pixabay.com)

Инкубационный период  с начала заражения и проявления болезни составляет 5 — 12 дней. Начинается инфекция с озноба и высокой температуры 39-40 градусов.

Человек чувствует острую боль в мышцах, может появиться желтуха, покраснение лица, воспаление слизистой оболочки глаз, сыпь, ангина. 

Лептоспироз — особо опасное инфекционное заболевание, которое не щадит, ни людей, ни животных. Особо опасно купаться в водоемах со стоячей водой.

Напомним, что мальчик заразился столбняком из-за царапины на колене, которую он получил во время игры. 12-летний ребенок спустя три недели оказался во львовской детской больнице Охматдет.

Как сообщалось ранее, американские ученые обнаружили новый штамм сальмонеллы, устойчивый к антибиотикам последней инстанции

В Украине впервые за десятилетие зафиксировано заражение людей лептоспирозом на пляжах, - ГСЧС Лептоспироз на пляже "Вербный" в Киеве не обнаружен, - КГГА
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