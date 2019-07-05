Смертельна інфекція під Дніпром: люди і тварини в зоні ризику

Фото: Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Влітку дуже висока ймовірність інфікування

У Дніпропетровській області біля річки Самара знайдені природні осередки смертельної інфекції - лептоспірозу. Випадки захворювання цією хворобою людьми вже зафіксували в таких місцях, як місто Перещепине, с. Кільчень, с. Пищанка, смт. Губиниха. Про це повідомляє місцевий сайт "Наше місто".

Лептоспіроз переносять людям і тваринам гризуни - щури і миші. Збудник захворювання виводиться з сечею в навколишнє середовище, в результаті чого забруднюється трава і вода. Це сприяє захворюванню диких і домашніх тварин (великої рогатої худоби, коней, свиней).

Інфекція передається через воду і їжу. Зазвичай заражаються лептоспірозом під час сінокосу та інших робіт по сільському господарству на затоплених територіях. Також можна інфікуватися під час риболовлі, купання, вживання брудної води і немитих овочів і фруктів.

Дуже часто випадки зараження відбуваються під час контакту з домашніми тваринами.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Інкубаційний період з початку зараження і прояви хвороби становить 5-12 днів. Починається інфекція з ознобу і високої температури 39-40 градусів.

Людина відчуває гострий біль у м'язах, може з'явитися жовтяниця, почервоніння обличчя, запалення слизової оболонки очей, висипання, ангіна.

Лептоспіроз - особливо небезпечне інфекційне захворювання, яке не щадить ні людей, ні тварин. Особливо небезпечно купатися у водоймах зі стоячою водою.

Нагадаємо, що хлопчик заразився на правець через подряпину на коліні, яку він отримав під час гри. 12-річна дитина через три тижні виявився у львівській дитячій лікарні Охматдит.

Як повідомлялося раніше, американські вчені виявили новий штам сальмонели, стійкий до антибіотиків останньої інстанції.