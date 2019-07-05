ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Смертельна інфекція під Дніпром: люди і тварини в зоні ризику

STYLERЖиття    05.07.2019 - 16:56
Смертельна інфекція під Дніпром: люди і тварини в зоні ризику
Фото: Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Влітку дуже висока ймовірність інфікування

У Дніпропетровській області біля річки Самара знайдені природні осередки смертельної інфекції - лептоспірозу. Випадки захворювання цією хворобою людьми вже зафіксували в таких місцях, як місто Перещепине, с. Кільчень, с. Пищанка, смт. Губиниха. Про це повідомляє місцевий сайт "Наше місто".

Лептоспіроз переносять людям і тваринам гризуни - щури і миші. Збудник захворювання виводиться з сечею в навколишнє середовище, в результаті чого забруднюється трава і вода. Це сприяє захворюванню диких і домашніх тварин (великої рогатої худоби, коней, свиней).

Інфекція передається через воду і їжу. Зазвичай заражаються лептоспірозом під час сінокосу та інших робіт по сільському господарству на затоплених територіях. Також можна інфікуватися під час риболовлі, купання, вживання брудної води і немитих овочів і фруктів.

Дуже часто випадки зараження відбуваються під час контакту з домашніми тваринами.

Смертельна інфекція під Дніпром: люди і тварини в зоні ризику

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Інкубаційний період з початку зараження і прояви хвороби становить 5-12 днів. Починається інфекція з ознобу і високої температури 39-40 градусів.

Людина відчуває гострий біль у м'язах, може з'явитися жовтяниця, почервоніння обличчя, запалення слизової оболонки очей, висипання, ангіна.

Лептоспіроз - особливо небезпечне інфекційне захворювання, яке не щадить ні людей, ні тварин. Особливо небезпечно купатися у водоймах зі стоячою водою.

Нагадаємо, що хлопчик заразився на правець через подряпину на коліні, яку він отримав під час гри. 12-річна дитина через три тижні виявився у львівській дитячій лікарні Охматдит.

Як повідомлялося раніше, американські вчені виявили новий штам сальмонели, стійкий до антибіотиків останньої інстанції.

В Україні вперше за десятиліття зафіксовано зараження людей на лептоспіроз на пляжах, - ДСНС Лептоспірозу на пляжі "Вербний" у Києві не виявлено, - КМДА
Новини України лептоспироз
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся