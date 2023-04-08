Смертельная опасность для собак: чем нельзя кормить своих любимцев

Многие хозяева охотно дают своим любимцам попробовать "человеческие лакомства". Иногда собаки сами угощаются тем, что найдут. Но такая "дегустация" может катастрофически закончиться для животного.

Чем нельзя угощать собаку

Шоколад является любимым лакомством для людей, но он не принесет пользы домашним питомцам. Исследователи говорят о печальной статистике - дважды в год количество отравлений шоколадом среди собак растет на 123%.

Обычно это происходит на новогодние праздники и Пасху. Именно в эти периоды люди чаще едят шоколадные конфеты, яйца, шоколадные фигурки зайцев или новогодних елок.

Ветеринары заявляют, что владельцы животных часто оставляют шоколад без присмотра, собаки его находят и съедают.

Чем опасен шоколад для собак

Шоколад содержит теобромин. Это вещество является токсичным для домашних животных и может вызвать следующие симптомы:

рвота;

диарею;

в некоторых случаях даже смерть.

Эксперты отмечают, что собаки имеют очень развитое обоняние и способны занюхать даже спрятанное лакомство. Поэтому ветеринары советуют держать шоколадки как можно дальше от собак.

Какое еще лакомство опасно для любимцев

Ученые отмечают, что опасными для домашних питомцев могут быть и булочки, пирожные, сухофрукты, изюм и клюква. Эти продукты даже в очень малых количествах способны вызвать недомогание.

Также от собак нужно прятать мускатный орех, потому что он содержит миристицин, который может вызвать проблемы со здоровьем. В больших количествах он провоцирует учащенное сердцебиение, боль в животе, галлюцинации и судороги.

Собак не следует подпускать к нарциссам, лилиям, тюльпанам, гиацинтам и колокольчикам - их луковицы содержат токсичные алкалоиды и гликозиды.

Отравление проявляется этими признаками:

повышенное слюноотделение;

тошнота;

рвота;

диарея;

учащенное сердцебиение и дыхание.

Также эксперты советуют держать как можно дальше своих любимцев от луковичных овощей, таких как лук и чеснок, потому что они вызывают расстройство желудка.