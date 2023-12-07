Смертельна небезпека. Як новорічна ялинка може нашкодити вашій дитині

Команда педіатричних медсестер склала перелік усіх ризиків, які несе звичайна новорічна ялинка для дітей. Йдеться про прикраси та декор, які можуть стати причиною трагедії.

Як захистити дітей й провести свята без інцидентів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Sun .

Дрібні іграшки та погано закріплені прикраси

Діти легко можуть звернути увагу на маленькі та яскраві іграшки. І звісно ж, якщо малюк зніме прикрасу, то він точно захоче покласти її до рота. Це може закінчитися дуже погано.

Окрім цього, варто звернути увагу на іграшки, які мають класичне кріплення з минулого (коли шар тримається на двох металевих ніжках усередині, а зверху на ній крихка "пробка"). По-перше, дитина легко зможе зняти таку прикрасу. По-друге, гострі металеві ніжки можуть її поранити.

Це ж стосується іграшок зі скла та декору з маленькими деталями, що легко відриваються та відпадають. Будьте пильними, дитина може загинути, якщо проковтне прикраси.

Як вберегти дитину на Новий рік (фото: freepik.com)

Декор на батарейках та акумуляторах

Як виявилося, усі прилади з батарейками несуть потенційну загрозу. Акумуляторні прикраси можуть стати причиною опіків. Це станеться, якщо батарейка раптово "потече".

І дитина може не тільки отримати опік. Якщо малеча вирішить спробувати кислоту на смак, а дорослих поряд не буде - усе може закінчитися дуже погано.

Не треба забувати про те, що допитливі діти можуть спробувати дістати батарейки. І якщо їм це вдасться, то гарантії, що ці батарейки не опиняться у малечі у носі чи роті, немає.

Як безпечно прикрасити ялинку (фото: freepik.com)

Гірлянди

Звісно, вогники, що мерехтять, дуже красиві. Але це ще одна небезпека для дітей. Річ у тому, що гірлянди зазвичай досить крихкі, з них можуть "осипатися" маленькі лампочки.

І якщо дитина вирішить спробувати деталі гірлянди на смак - доведеться їхати до лікарні. Мало того, такі вогники можуть битися струмом. Саме тому ретельно перевіряйте справність гірлянд і вішайте їх якомога далі від дітей.

Потурбуйтеся про безпеку (фото: pixabay.com)

Як зробити ялинку безпечною для дітей

Експерти радять огороджувати ялинку. Ставте "споруди", які захистять дерево від дітей і навпаки. Невеличкий паркан не зіпсує святкову картинку, але ви точно будете спокійні.

Окрім цього, звичайні прикраси можна замінити. Спробуйте повісити на ялинку плюшеві помпони, дитячі малюнки та паперові поробки. Нижні гілки дерева краще підняти вгору або прибрати, аби малеча не могла дістати до прикрас.

А для "сигналізації" ви можете повісити знизу ялинки дзвіночки. І коли маленькі рученята почнуть "вивчати" прикраси, вони задзвенять і ви будете знати, що варто "рятувати" дерево.