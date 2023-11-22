Смертельна гра. Спіритична дошка Віджа "наказала" підліткам вбити свого друга

Діти й підлітки вірять у надприродні речі частіше, ніж дорослі. "Спілкування" з невидимими сутностями чи душами давно померлих людей викликає радше цікавість і азарт, ніж острах. Водночас "спіритичні сеанси" можуть призвести до вкрай негативних наслідків.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Metro розповідає про смерть підлітка у Колумбії, яку могла спричинити саме "гра" з дошкою Віджа.

Що сталося

Ще у квітні минулого року 17-річного Хосе Маурісіо Оспіна знайшли мертвим у колумбійському місті Патіо Боніто.

Його тіло було оголене й загорнуте у простирадло обличчям донизу.

За словами близьких, юнак був "дуже розсудливим, відданим навчанню". Він отримував хороші оцінки, а коли не навчався - підпрацьовував у McDonald's.

Слідство встановило, що до загадкової й жахливої смерті він спілкувався й грав з трьома кращими друзями.

Передумови трагедії

За словами матері вбитого Клаудії Веласкес, її син робив домашнє завдання за комп'ютером, коли вона бачила його востаннє.

"Я пішла у справах, а він залишився вдома. Він говорив мені, що планує піти до шкільного друга, аби завершити домашнє завдання", - пригадала вона.

Жінка уточнила, що знала того друга. Юнак навіть кілька разів ночував у нього вдома.

Повернувшись додому близько восьмої вечора Клаудія виявила, що Хосе досі не було. Його телефон не відповідав. Близько одинадцятої вона зателефонувала йому ще раз - безрезультатно.

"Я заснула й о 4:30 ранку прокинулася від тривоги, адже він ще не прийшов додому", - розповіла Веласкес.

Коли вона подзвонила синові ще раз, їй відповіли поліцейські.

Результати розслідування

Під час розслідування стало відомо, що юнак до загибелі спілкувався зі своїми друзями. Один з них буцімто зізнався, що вони разом грали з дошкою Віджа, яка "наказала їм убити когось", і потім "обрала Хосе".

Зазначимо, що дошка Віджа (Віджі) - так звана "магічна" дошка з нанесеними на неї символами (літерами і цифрами) й рухомою планшеткою-покажчиком. Дехто вірить, що за допомогою такого пристосування душі померлих можуть передавати повідомлення учасникам спіритичних сеансів.

Інший підліток нібито розповів правоохоронцям, що до смертельної "гри" вони з друзями приймали ЛСД.

"Я бачив різнокольорові фігури... Потім мої однокласники вдаряються об стіну, а потім Маурісіо на підлозі. Весь у крові. Я знав, що все це був сон", - пригадав він.

Водночас звіти токсикологів свідчать про те, що в організмі загиблого слідів наркотиків не було.

Протокол розтину підтвердив, що підлітка задушили до смерті (на його голові були гематоми). Відомо також, що тіло після смерті було переміщене.

Розгублена мати вимагає відповідей, адже розслідування досі триває, хоча й не просувається.

"Вони забрали в мене життя і я не знаю, що сталося. Я заслуговую знати правду", - підсумувала вона.