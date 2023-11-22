Смертельная игра. Спиритическая доска Виджа "приказала" подросткам убить своего друга

Дети и подростки верят в сверхъестественные вещи чаще, чем взрослые. "Общение" с невидимыми сущностями или душами давно умерших людей вызывает скорее любопытство и азарт, чем страх. В то же время, "спиритические сеансы" могут привести к крайне негативным последствиям.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro рассказывает о смерти подростка в Колумбии, которую могла повлечь за собой именно "игра" с доской Виджа.

Что произошло

Еще в апреле прошлого года 17-летний Хосе Маурисио Оспин был найден мертвым в колумбийском городе Патио Бонито.

Его тело было обнажено и завернуто в простыню лицом вниз.

По словам близких, юноша был "очень благоразумным, преданным учебе". Он получал хорошие оценки, а когда не учился - подрабатывал в McDonald's.

Следствие установило, что до загадочной и ужасной смерти он общался и играл с тремя лучшими друзьями.

Предпосылки трагедии

По словам матери убитого Клаудии Веласкес, ее сын делал домашнее задание за компьютером, когда она видела его в последний раз.

"Я ушла по делам, а он остался дома. Он говорил мне, что планирует пойти к школьному другу, чтобы доделать домашнее задание", - вспомнила она.

Женщина уточнила, что знала того друга. Юноша даже несколько раз ночевал у него дома.

Вернувшись домой около восьми вечера Клаудия обнаружила, что Хосе до сих пор не было. Его телефон не отвечал. Около одиннадцати она позвонила ему еще раз - безрезультатно.

"Я уснула и в 4:30 утра проснулась от тревоги, ведь он еще не пришел домой", - рассказала Веласкес.

Когда она еще раз позвонила сыну, ей ответили полицейские.

Результаты расследования

В ходе расследования стало известно, что юноша до гибели общался со своими друзьями. Один из них якобы признался, что они вместе играли с доской Виджа, которая "приказала им убить кого-то", и затем "выбрала Хосе".

Отметим, что доска Виджа (Виджи) - так называемая "магическая" доска с нанесенными на нее символами (буквами и цифрами) и подвижной планшеткой-указателем. Некоторые верят, что с помощью такого приспособления души умерших могут передавать сообщения участникам спиритических сеансов.

Другой подросток якобы рассказал стражам порядка, что до смертельной "игры" они с друзьями принимали ЛСД.

"Я видел разноцветные фигуры... Потом мои одноклассники ударяются о стену, а затем Маурисио на полу. Весь в крови. Я знал, что все это был сон", - вспомнил он.

В то же время, отчеты токсикологов свидетельствуют о том, что в организме погибшего следов наркотиков не было.

Протокол вскрытия подтвердил, что подросток был задушен до смерти (на его голове были гематомы). Известно также, что тело после смерти было перемещено.

Растерянная мать требует ответов, ведь расследование продолжается, хотя и не продвигается.

"Они забрали у меня жизнь и я не знаю, что произошло. Я заслуживаю знать правду", - подытожила она.