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Смерть украинки в Польше: всплыли шокирующие подробности

STYLERЖизнь    15.01.2020 - 08:24
Смерть украинки в Польше: всплыли шокирующие подробности
В Польше украинку Оксану Харченко бросили умирать (фото: коллаж РБК-Украина)

В Польше бросили умирать Оксану Харченко

В понедельник, 13 января, скончалась 45-летняя украинка Оксана Харченко, которую работодатель в Польше выбросил на улицу с инсультом. Родственники Оксаны рассказали о последних днях ее жизни. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Весной 2018 года у женщины случился инсульт, после чего польский фермер вывез ее в город и вызвал полицию к якобы пьяной женщине. Таким образом он хотел избежать наказание за нелегального работника. С того времени она была парализована.

Наталья, сестра Оксаны, рассказала о том, что в последние дни жизни родственницы ее рядом не было, но они все время общались по скайпу. У Оксаны подскочила температура до 42 градусов и сбить жар было невозможно. После этого у нее отказали почки.

Смерть украинки в Польше: всплыли шокирующие подробности

Оксана Харченко (фото: facebook.com/Наталья Козанчин)

Женщина отметила, что верила, что с сестрой все будет хорошо, ведь парализованные люди живут даже по 20 лет. Но Оксана в таком состоянии прожила всего 2 года.

Оксана вместе с сестрой проживали в селе Браное Поле Киевской области. После истории с инсультом Наталья увезла сестру на реабилитацию во Львовскую область. Там, в селе рядом с польской границей живут их родители.

В январе 2018 года сестры вместе поехали работать в Польшу. Им нужны были деньги на ремонт дома. До этого они уже работали у фермера Енджея Чеховласа. При этом первый раз они устраивались через легальное агентство. А потом он их убедил не подписывать договор об официальном трудоустройстве.

Женщины проживали на ферме. Одного дня во время запаковки овощей Оксане стало плохо, у нее поднялось давление. Наталья попросила фермера отвезти их в больницу, но вместо этого он около двух часов на автомобиле возил их по окрестностям соседнего городка.

Смерть украинки в Польше: всплыли шокирующие подробности

Оксана Харченко (фото: facebook.com/Наталья Козанчин)

А в Познани высадил на скамейку в парке, вызвал полицию и сообщил, что в парке находится пьяная женщина. Из-за того, что помощь была оказана поздно, у Оксаны парализовало правую часть. При этом она все понимала и могла говорить. Когда Оксана недолго могла держаться на ногах, родственники подумали, что она идет на поправку.

Фермер предупредил сестер, чтобы его нигде не упоминали. Но этот инцидент получил огласку благодаря консулу Украины в Познани Витольду Горовскому. Люди из Польши и Украины начали перечислять семье деньги. Всего они получили около 100 тысяч злотых (26 тысяч долларов). За эти деньги Оксана год проходила реабилитацию в польских больницах.

При этом фермер тоже помогал, он оплачивал лекарства и лечение. Против него в Польше возбудили уголовное дело, но по словам Натальи, максимум, который он мог бы получить – это условный срок. Польские СМИ писали, что фермеру грозило до 5 лет тюремного заключения.

На суде фермер признал свою вину, раскаялся и дело против него закрыли. Но в октябре 2019 года прокуратура подала апелляцию, и дело вновь открыли.

Это дело получило громкий резонанс, поскольку фермер Енджей был медийной личностью, и его знали, как успешного предпринимателя. Он принимал участие в рекламе одного из крупнейших супермаркетов, но после скандала рекламу с ним сняли с эфиров и соцсетей.

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