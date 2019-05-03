Очень смело: патриотическое тату школьницы с Донбасса восхитило сеть

Школьница с Донбасса, которая живет в селе за полтора километра от линии фронта, набила на руке патриотическое тату с Гербом Украины и не боится демонстрировать рисунок. Фотографию татуировки на своей странице в Facebook опубликовал волонтер Тим Златкин.

"Татушка школьницы. За полтора километра от сепарских позиций. Живет в селе, которое обстреливают в среднем пару раз в неделю. Не боится фоткаться, просто не накрашена. Но тату я зафиксировал. Мало кто поймет, поэтому просто листайте дальше", - написал он.

Юная жительница Донбасса набила трезубец на руке (фото: facebook.com/akvilifer)

Пользователи сети в восторге от юной патриотки Украины.

За такое тату в Донецке можно было получить как минимум подвал. Девочке безумное уважение!

Смело! Очень смело!

Зачетное тату и футболка... Респект девочке!

Если там, на расстоянии вытянутой руки от линии огня, среди местных такая патриотическая молодежь, однозначно стоит отвоевывать временно неподконтрольные территории, захваченные россиянами.

Огромный респект! Уверен, именно в таких руках будущее нашей страны!

Скриншот комментариев

Напомним, недавно в сети появилось трогательное фото, на котором маленький сынишка держит портрет погибшего папы Андрея Кизило, который был убит пророссийскими боевиками под Авдеевкой.

Ранее мы писали о том, что история погибшей на Донбассе пулеметчицы растрогала украинцев до слез.