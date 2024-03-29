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Службовий пес Ермі, якого не пустили до салону потяга, "звернувся" до українців і "розповів" свою історію

П'ятниця 29 березня 2024 13:41
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Службовий пес Ермі, якого не пустили до салону потяга, "звернувся" до українців і "розповів" свою історію Службовий пес, якого не пустили в салон потяга, "розповів" власну історію (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Після того, як кінолога зі службовим собакою не пустили в салон потяга "Укрзалізниці", у Національній гвардії України опублікували розповідь "від імені лабрадора". В ній пес "розповів" про себе, свою роботу та подорож залізницею, яка викликала широкий суспільний резонанс. Він також "поділився" власними фото.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на допис НГУ в Instagram розповідає, про що саме "написав" цей чудовий пес.

Розповідь лабрадора Ермі

"Усім доброго дня! Я Ермі - лабрадор, службовий пес Нацгвардії", - так починається звернення до українців.

Далі йдеться про те, що сьогодні пес відпочиває "після переїзду".

"Дякую усім, хто хвилювався за мене, побачивши дописи в соцмережах, де я їхав у тамбурі потягу "Інтерсіті". Насправді все гаразд! Ситуація не була такою бентежною. Я, як великий службовий і добрий пес (хоча добрий лише до тих, хто не порушує закон, коли я патрулюю), спокійно подорожував під наглядом супровідника - мого кінолога", - "розповів" Ермі.

Службовий пес Ермі, якого не пустили до салону потяга, &quot;звернувся&quot; до українців і &quot;розповів&quot; свою історію

Ермі - чудовий лабрадор (фото: instagram.com/national_guard_of_ukraine)

В НГУ пояснили, що до самого Києва кінолог із собакою "їхали у викупленому купе, як те передбачено правилами. А вже з Києва найближчим потягом, щоб дістатися Чернігова, був саме "Інтерсіті".

"Тож ми вирішили його не проГАВити й взяли квиток, щоб не чекати до пізньої ночі, коли буде змога їхати пасажирським поїздом саме у купе. Працівники залізниці - все зрозуміли, ми про все домовилися й поїхали", - йдеться далі в історії.

Уточнюється, що попри правила, згідно з якими "у загальних вагонах "Інтерсіті", де багато людей, таким великим собакам їхати не можна", для Ермі зробили виключення.

"А щоб всім іншим пасажирам також було комфортно, я поїхав у тамбурі. Врешті, нам з кінологом було важливо дістатись додому якнайшвидше. І я ті дві години навряд хотів би їхати в наморднику, навіть якби мене туди впустили", - "продовжив" свою розповідь пес.

Службовий пес Ермі, якого не пустили до салону потяга, &quot;звернувся&quot; до українців і &quot;розповів&quot; свою історію

Розваги Ермі (фото: instagram.com/national_guard_of_ukraine)

Зазначається також, що у НГУ "є вагони й авто, які передбачені для перевезення собак".

"Мої "колеги" частіше за все саме так і їздять", - "додав" Ермі.

Крім того, в НГУ подякували "представникам "Укрзалізниці", які теж хвилювалися за цей випадок".

"Моя така подорож, це більше виняток, ніж тенденція (маю на увазі - з перевезенням саме службових тварин). Гарної усім п'ятниці! Сьогодні більше коментарів не даю. Трохи позаймаюся підготовкою, добрими очима попрошу смачний обід і далі по розпорядку дня", - "підсумував" пес.

Службовий пес Ермі, якого не пустили до салону потяга, &quot;звернувся&quot; до українців і &quot;розповів&quot; свою історію

Публікація НГУ (скріншот: instagram.com/national_guard_of_ukraine)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як "Укрзалізниця" потрапила у скандал через військового на милицях.

Читайте також, як провідник "Укрзалізниці" потрапив у скандал через забобони.

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