Слухайте інтуїцію. Астролог дала прогноз на середу, 4 грудня

У середу, 4 грудня, варто довіритися думкам та емоціям. Втім, не всі справи треба починати саме цього дня.

Прогноз астропогоди 4 грудня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань. Через ретроградність Меркурія не плануйте на цей день важливі справи. А через тіньовий період ретро Марсу треба відмовитися від відкриття бізнесу та оформлення на нову роботу, початку будівництва чи ремонту, купівлі автомобілів, далеких поїздок, початку нових видів тренувань і підвищених фізичних навантажень, понаднормових навантажень на роботі", - нагадала Соловйова.

Цього дня можна відвідувати перукарні. Також можуть виникнути ситуації вибору між добром і злом. У спілкуванні можуть проявлятись нерішучість і розгубленість.

"Слідкуйте за своїми думками та словами аби зберегти впевненість у своїх силах. Позитивний настрій та віра в успіх допоможуть досягти бажаного результату. Робіть усе, покладаючись на інтуїцію, зібраність і зосередженість. ця середа - день перемоги над страхами та протиріччями", - зауважила експерт.

Цей період підходить для розриву непотрібних зв’язків. Варто повертати борги.

Гороскоп на 4 грудня (ілюстрація: Pexels)

Астролайфхаки на середу

4 грудня - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

"Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх. Можливі обман та шахрайство. На ретро Меркурії ефективно повертатися до попередніх проектів, відновлювати спілкування з колишніми знайомими, подорожувати туди, де колись вже бували, розпочинати пошуки загублених речей, повертати клієнтів, аналізувати, збирати потрібну інформацію, вивчати та досліджувати різноманітні ситуації", - радить астролог.

Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, варто застосовувати бджолиний віск і вироби з нього (косметику на його основі, продукти харчування) або просто можна запалити свічки.

Окрім цього, 4 грудня, з 08:30 до 10:19, Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у руйнівному градусі Козерогу.

"Не призначайте на цей період (з 08:30 до 10:19) важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Місяця", - зазначила Соловйова.