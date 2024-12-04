Слушайте интуицию. Астролог дала прогноз на среду, 4 декабря

В среду, 4 декабря, следует довериться мыслям и эмоциям. Впрочем, не все дела стоит начинать именно в этот день.

Прогноз астропогоды на 4 декабря

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств. Из-за ретроградности Меркурия не планируйте на этот день важные дела. А из-за теневого периода ретро Марса нужно отказаться от открытия бизнеса и оформления на новую работу, начала строительства или ремонта, покупки автомобилей , дальних поездок, начала новых видов тренировок и повышенных физических нагрузок, сверхурочных нагрузок на работе", - напомнила Соловьева.

В этот день можно посещать парикмахерские. Также могут возникнуть ситуации выбора между добром и злом. В общении могут проявляться нерешительность и растерянность.

"Следите за своими мыслями и словами, чтобы сохранить уверенность в своих силах. Позитивный настрой и вера в успех помогут достичь желаемого результата. Делайте все, полагаясь на интуицию, собранность и сосредоточенность. Эта среда - день победы над страхами и противоречиями", - отметила эксперт .

Этот период подходит для разрыва ненужных связей. Нужно возвращать долги.

Гороскоп на 4 декабря (иллюстрация: Pexels)

Астролайфхаки на среду

4 декабря - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

"Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их. Возможны обман и мошенничество. На ретро Меркурии эффективно возвращаться к предыдущим проектам, возобновлять общение с бывшими знакомыми, путешествовать туда, где когда-то уже бывали, начинать поиски потерянных. возвращать клиентов, анализировать, собирать нужное информацию, изучать и исследовать разнообразные ситуации", - советует астролог.

Для того чтобы усилить энергетику Меркурия, следует применять пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты питания) или просто можно зажечь свечи.

Кроме этого, 4 декабря, с 08:30 до 10:19, Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в разрушительном градусе Козерога.

"Не назначайте на этот период (с 08:30 до 10:19) важные дела, связанные со сферой ответственности Луны", - отметила Соловьева.