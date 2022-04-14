Вот что случится с вами, если есть много мяса и яиц

Сколько нужно белка для здорового человека

По данным клиники Майо, очень активные люди должны потреблять от 1,2 до 2 граммов белка на килограмм веса тела.

Нежирное мясо, птица и морепродукты являются популярными примерами продуктов, содержащих хороший источник белка. Сюда же можно отнести яйца, бобовые, сыр.

Если вы будете употреблять слишком много белка, с вами может случиться следующее (как плохое, так и хорошее)

Вы будете выглядеть и чувствовать себя "раздутым"

Вздутие живота может произойти по разным причинам, например, из-за слишком быстрого приема пищи, продуктов, вызывающих газообразование, или даже питья через соломинку.

Но и диета, включающая слишком много белка, также может играть роль. Это случается, когда белковой пищей заменяют клетчатку, отчего могут быть запоры.

Вы будете чувствовать сытость чаще

Белок отлично подходит для похудения, сохраняя чувство сытости дольше. Когда вы сокращаете углеводы и жиры и едите больше белка, ваше чувство голода снижается.

Это может быть очень полезно для похудения, поскольку голод часто приводит к выбору плохой, калорийной пищи и перееданию.

Но можно и набрать вес

Белок не является исключением и может привести к увеличению веса, если вы съедите его слишком много.

Если вы не тренируетесь регулярно и не нуждаетесь в дополнительном белке для роста мышц, лишний белок не поможет увеличить ваши мышцы, но может "пойти в жир".

Плохой запах изо рта

Если вы полностью исключите углеводы или включите их в свой рацион только в небольшом количестве, может начаться кетоз (углеводное голодание клеток).

Если это произойдет, изо рта может исходить странный запах ацетона.

Мозг не будет таким острым

Если вы не даете своему телу достаточно углеводов, это приводит к неспособности сосредоточиться и может вызвать туман в голове. Балансируйте свою диету фруктами и овощами.

Вы можете повредить почки

Почки перерабатывают азот из белковых аминокислот, и они будут перегружены дополнительной нагрузкой, что может подвергнуть риску образования камней в почках и повреждения почек.

Вы можете чаще болеть

Если вы получаете слишком много белка, вы, вероятно, не едите другие продукты, такие как фрукты, овощи и цельнозерновые продукты, которые содержат мощные антиоксиданты и противовоспалительные соединения, которые помогают защитить вашу иммунную систему и бороться с болезнями.

Вы можете быстро сбросить несколько килограммов

Диета с высоким содержанием белка может значительно сократить углеводы, и вы сразу потеряете вес воды.

Но имейте в виду, что если вы не сокращаете калории, вес не зависит от веса жира и вернется, как только вы снова начнете добавлять углеводы.