Слово 2025 року для кожного знаку Зодіаку: у Овнів - "мрія", у Риб - "оновлення"
2024 словом року за версією Merriam-Webster стала "популяризація". Подібні добірки слів наприкінці року відображають суспільний, культурний та політичний дискурс, але вони рідко можуть репрезентувати наш індивідуальний досвід, пережитий у минулому.
Обрати слово, коли рік закінчується, надзвичайно важко, але водночас до цього тренду доволі легко приєднатися. І замість того, аби згадувати минулі 12 місяців, астрологи пропонують познайомитися з трендами на цей рік. Це дасть змогу відчути контроль над життям та оптимізм щодо майбутнього.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World пише про це детальніше.
Наступні слова року були вибрані відповідно до характерів кожного з астрологічних символів, тож перевірте, чи резонує це слово із вами.
2025 рік фахівці називають "роком, коли все змінюється". Але це не означає, що ви не зможете відшукати спокій під час шторму.
Слово року для кожного знаку Зодіаку
- Овен: мрія
- Телець: розширення
- Близнюки: підбадьорення
- Рак: віра
- Лев: розвиток
- Діва: співпраця
- Терези: виконання
- Скорпіон: створення
- Стрілець: знайомство
- Козоріг: спілкування
- Водолій: затвердження
- Риби: оновлення
Cлово року 2025 для кожного знаку Зодіаку назвали астрологи (фото: freepik.com)
Ми писали, що тільки ці 4 знаки Зодіаку спіймають успіх за хвіст.
Також астрологи назвали чотири знаки Зодіаку, які прямо сьогодні потребують обіймів.