В словацких Татрах погибла туристка со Львова: девушка сорвалась с высоты 400 метров

В словацких Татрах погибла 29-летняя туристка со Львова Елена Лозинская. Девушка совершала восхождение и сорвалась с огромной высоты.
Детали рассказали в местном издании Regiony.
Елена Лозинская отдыхала с друзьями в Малой Студеной Долине в Высоких Татрах. Она совершала восхождение и внезапно начала падать.
Предположительно, у девушки закружилась голова, и она потеряла сознание. Возможно, она оступилась или поскользнулась, а при падении получила серьезную травму головы.
Девушка упала с высоты 400 метров. Ее заметили местные туристы и попытались сначала самостоятельно оказать ей первую медицинскую помощь.
Позже на место происшествия прибыли спасатели и медики. Они провели реанимационные мероприятия, но увы – все было безрезультатно. Девушка скончалась на месте.
Тело туристки передали экспертам и полиции.
Как сообщили на странице "Книга памяти умерши за границей украинцев" в Facebook, трагедия произошла 15 января.
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О Елене Лозинской тепло отзываются родные и друзья. Они в шоке от того, что произошло. Говорят, что Елена была очень светлой, доброй девушкой и очень любила горы и походы на высокогорье.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что произошла трагедия во время восхождения на Говерлу – два туриста травмированы, один погиб.
А также мы писали о том, что в ДТП погибла жена украинского футболиста Олега Данченко.