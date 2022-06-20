Эти слова нужно выбросить из резюме прямо сейчас: что помешает вашему поиску работы

Поиск работы в Украине сейчас очень актуален и любому потенциальному кандидату хочется произвести впечатление на рекрутера или возможного начальника. Ваше резюме - это визитная карточка и порой достаточно нескольких минут, чтобы оно заинтересовало или наоборот - не произвело впечатление.

Эксперт

Как утверждают специалисты Work.ua, не стоит упоминать это слово в своем резюме. Даже если вы в своей сфере деятельности настоящий ас и спец.

Постарайтесь ограничиться описанием своего опыта работы и тем, что вам действительно приходилось делать на той или иной должности. Ваши обязанности расскажут больше, чем слова "мастер" или "эксперт".

Английский со словарем

Вы наверняка изучали иностранный язык в школе или институте. Но для надлежащего уровня его нужно изучать постоянно. Если вы не владеете языком на том уровне, который нужен для комфортного разговора с носителем языка, чтения или письма - вычеркивайте.

MS Office

Не стоит, это уже давно потеряло свою актуальность. Если вы умеете пользоваться Word, делать презентации в PowerPoint и даже составлять формулы в Excel - все равно не пишите это в резюме, так как этими навыками сейчас владеют большинство студентов и школьников. Вы же не указываете, что знаете алфавит и умеете писать.

Работа на результат

Очень обтекаемая фраза, которая указывает на то, что и так понятно - другой цели в работе обычно не бывает. Никто не работает бессмысленно и не решает непонятные задачи.

Это не навык, а утверждение, которое вашему потенциальному работодателю или рекрутеру ничего не скажет.

Рекомендации по запросу

Ну серьезно? Никто не будет тратить время на звонки, чтобы услышать от вашего руководителя бессмысленные слова. Не усложняйте работу HR, указывайте рекомендации в резюме или же ничего не пишите.

Стрессоустойчивый

В нашем безумном мире мы стали сейчас все стрессоустойчивые. А если вы более в этом сильны, чем остальные - то будущий работодатель может захотеть вас испытать. В любой компании вам должно быть комфортно.

И это слово хорошо смотрится в резюме следователя отдела расследования убийств, спасателя или пожарного. Если вы собираетесь работать в обычном офисе - уберите это слово из своего резюме.

Коммуникабельный

Еще одно слово, которое давно утратило актуальность в резюме. А еще дружелюбный, легко находите общий язык с командой и просто душа компании. Если вы менеджер, который поднял продажи на 30%, то этого достаточно, чтобы оценить вашу коммуникабельность.

Трудолюбивый и усидчивый

То есть, вы прямо говорите, что готовы пропускать обеденные перерывы и засиживаться допоздна с отчетами. И это печально, так как это сразу укажет на то, что вы не дружите с тайм-менеджментом и не укладываетесь в рабочее время. А значит - будете постоянно уставшим.

Специалисты рекомендуют не зацикливаться на стандартном наборе фраз - ищите синонимы, а лучше примеры. Если вы на фото улыбаетесь - ваше дружелюбие заметят. Если у вас полно сертификатов и курсов - значить есть страсть к чему-то новому, и вы любите учиться.

Ваши достижения и опыт работы о вас расскажут намного больше, чем обтекаемые слова.

И еще - не копируйте стандартные слова, придумайте что-то свое. Живые резюме цепляют HR и работодателей намного быстрее, чем идеальный, как под копирку текст. Вы должны выделяться среди других соискателей.