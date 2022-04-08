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Слили фото 4-этажной квартиры "любовницы" Путина (фото)

Коллаж РБК-Украина: Слили фото 4-этажной квартиры "любовницы" Путина
Автор: Светлана Мащенко

Предполагаемая любовница Владимир Путина, родившая ему дочь Елизавету 19 лет назад владеет 4-этажной квартирой в Санкт-Петербурге. Недавно Светлана Кривоногих пыталась во второй раз сдать квартиру в аренду за огромные деньги - 700 тысяч рублей.

Об этом пишет BBC.

Апартаменты расположены в жилом комплексе на Каменном острове в Санкт-Петербурге. Известно, что квартиру Кривоногих приобрела на следующий год после рождения дочери.

Первый раз агентство по недвижимости Engel & Volkers пыталось выставить ее в аренду еще в 2021 году. Но тогда в СМИ попала эта информация, и жилье сняли с аренды.

В конце марта 2022-го квартиру вновь выставили на сайте агентства.

Как выглядит квартира

Апартаменты раскинулись на четырех этажах. А для удобства они соединены лифтом.

На первом этаже - гостиная и терраса с видом на Неву, на втором - спальня и детская, на третьем - бар с домашним кинотеатром и дизайнерским шезлонгом, покрытым золотой фольгой.

В цокольном этаже - гараж и комната ожидания для охранников и водителей.

Отметим, что к 700 тысячам за аренду нужно добавить еще 90 тысяч ежемесячной коммуналки.

Фото: Квартира Светланы Кривоногих (Engel & Volkers)

Светлана Кривоногих, 1975 года рождения. Ей принадлежит доля в банке "Россия" и горнолыжный курорт. В марте 2003 года она родила дочь Елизавету, которая поразительно похожа на Владимира Путина.

Елизавета Розова (фото: twitter.com/gruppa_voina)

Ранее мы писали, как выглядит "тайная дочь" Владимира Путина Елизавета.

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Владимир Путин