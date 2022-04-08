Слили фото 4-этажной квартиры "любовницы" Путина (фото)

Апартаменты расположены в жилом комплексе на Каменном острове в Санкт-Петербурге. Известно, что квартиру Кривоногих приобрела на следующий год после рождения дочери.

Первый раз агентство по недвижимости Engel & Volkers пыталось выставить ее в аренду еще в 2021 году. Но тогда в СМИ попала эта информация, и жилье сняли с аренды.

В конце марта 2022-го квартиру вновь выставили на сайте агентства.

Как выглядит квартира

Апартаменты раскинулись на четырех этажах. А для удобства они соединены лифтом.

На первом этаже - гостиная и терраса с видом на Неву, на втором - спальня и детская, на третьем - бар с домашним кинотеатром и дизайнерским шезлонгом, покрытым золотой фольгой.

В цокольном этаже - гараж и комната ожидания для охранников и водителей.

Отметим, что к 700 тысячам за аренду нужно добавить еще 90 тысяч ежемесячной коммуналки.

Фото: Квартира Светланы Кривоногих (Engel & Volkers)

Светлана Кривоногих, 1975 года рождения. Ей принадлежит доля в банке "Россия" и горнолыжный курорт. В марте 2003 года она родила дочь Елизавету, которая поразительно похожа на Владимира Путина.

Елизавета Розова (фото: twitter.com/gruppa_voina)