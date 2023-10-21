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Слідами батька: позашлюбний син Шварценеггера продемонстрував вражаючу фізичну форму

Субота 21 жовтня 2023 20:15
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Слідами батька: позашлюбний син Шварценеггера продемонстрував вражаючу фізичну форму Позашлюбний син Шварценеггера (фото: instagram.com/joebaena)
Автор: Іванна Пашкевич

Не можна не відзначити дивовижну схожість Джозефа Баєна, позашлюбного сина Арнольда Шварценеггера, з його знаменитим батьком. У віці 26 років він не тільки слідує його стопам, захоплюючись культуризмом, а й досяг уже значних успіхів у цій сфері. Нещодавно хлопець опублікував у соціальних мережах фотографію з тренажерного залу, демонструючи широкому загалу свої розкішні м'язи.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Джозефа.

Син Шварценеггера показав величезні біцепси

На нових світлинах Баєн у черговий раз показав своїм прихильникам, як тримати себе у формі.

Слідами батька: позашлюбний син Шварценеггера продемонстрував вражаючу фізичну форму

Джозеф Баєн з Френкі Лапеном (фото: instagram.com/joebaena)

"Ніколи не вгадаєте, що ми сьогодні качали", - підписав знімок спадкоємець актора.

До слова, поруч із Джозефом позує TikTok-зірка Френкі Лапен, який відомий своїми величезними сідницями.

Слідами батька: позашлюбний син Шварценеггера продемонстрував вражаючу фізичну формуСлідами батька: позашлюбний син Шварценеггера продемонстрував вражаючу фізичну форму

Джозеф Баєн з Френкі Лапеном (фото: instagram.com/joebaena)

Нагадаємо, Джо Баєн з'явився на світ унаслідок позашлюбного зв'язку знаменитого актора Арнольда Шварценеггера і його хатньої робітниці Мілдред Патрісія Баєни у 1997 році.

Чоловік не став відмовлятися від сина, але народження хлопчика зруйнувало сім'ю "Термінатора".

Слідами батька: позашлюбний син Шварценеггера продемонстрував вражаючу фізичну форму

Джозеф Баєн з батьком (фото: instagram.com/schwarzenegge)

Джозеф ніколи не тримав зла на прославленого батька, тим паче що той брав активну участь у його житті. Завдяки Арнольду хлопчик став захоплюватися бодібілдингом.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль у топі похизувалася ідеальним пресом.

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Арнольд Шварценеггер спортзал