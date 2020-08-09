Слезы рекой: Виктор Павлик поделился трогательным видео с сыном и взбудоражил сеть

Виктор Павлик (фото: facebook.com/vpavlik100)

Виктор Павлик до сих пор не верит, что сына больше нет рядом

Украинский певец Виктор Павлик до сих пор переживает потерю младшего сына Павла и всячески пытается донести это общественности. Исполнитель разместил трогательный видеоролик на своей странице в соцсети Instagram.

На нем зафиксированы искренние признания парня в любви к отцу. Сначала в глубоком детстве, а после - незадолго до смерти. "Просто без слов", - подписал видео Виктор Павлик.

На первом фрагменте еще маленький Павел выбежал к звездному отцу на сцену и сказал в микрофон: "Папа, я тебя люблю". В последние дни жизни, лежа на больничной койке, онкобольной сын произнес те же слова.

Виктор Павлик и сын (видео: instagram.com/viktorpavlik)

Пользователей растрогал данный ролик. Поклонники решили поддержать украинского певца и выразили слова поддержки:

Виктор, я понимаю что держаться сейчас очень тяжело, и больно что-то говорить, читать и думать, как жить дальше. Но я Вас прошу держаться и жить дальше. Ваш сын, я уверен, он бы не хотел, чтобы вы падали духом и сдавались. Мы есть у Вас, а Вы у нас.

Слезы просто рекой от этих слов... Жаль этого молодого ребенка, просто нет слов, сколько могло быть жизни у этого мальчика. Мечтаний, надежд, но... очень жаль, очень... Держитесь, и верьте, что когда-то встретитесь.

Мои соболезнования.

Очень жаль.

Мои соболезнования родным. Держитесь, это очень тяжело терять близких.

Напомним, что жена Виктора Павлика нарвалась на критику за "шикарный" отдых, но достойно ответила хейтерам.